Накануне видеосаммита Путина и Байдена из Вашингтона летят угрозы

По данным CNN, США подготовили пакет новых санкций против России. Фото: REUTERS

Завтра президенты России и США проведут переговоры, которые пройдут в дистанционном формате, при помощи видеосвязи.

Проблем, накопившихся в американо-российских отношениях, немало. Москва неоднократно предлагала начать диалог, что называется, с чистого листа, но в Вашингтоне, похоже, к этому не готовились и не собираются этого делать. Более того, накануне виртуального саммита в верхах посылают на Восток особо агрессивные сигналы, которые вряд ли поспособствуют созданию конструктивной атмосферы запланированной беседы.

Так, телеканал CNN, ссылаясь на собственные источники в американском внешнеполитическом ведомстве, сообщил, что, не дожидаясь итогов переговоров, США подготовили пакет новых санкций против нашей страны.

При этом в Вашингтоне считают, что «диалог на уровне лидеров России и США незаменим», а Америка «не ищет конфликта с Россией», и уж тем более «не планирует применять против России военную силу».

В ходе видеозвонка Байден якобы намерен «ясно изложить» Путину весь спектр действий, к которым готовы Штаты. И главными в списке подобных шагов будут совместные с Европейским союзом действия «со значительным экономическим вредом для России».

В числе запланированных экономических санкций – отключение России от международной платежной системы SWIFT, персональные санкции в отношении ряда высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, введение ограничений в отношении российского энергетического сектора и госдолга.

Источник CNN даже похвастался, что этот план «чертовски агрессивный»

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