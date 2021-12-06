Хуснуллин заявил об угрозе для развития ипотеки в России

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Развитию ипотеки в России угрожает текущая экономическая конъюнктура. Чтобы угрозу предотвратить, нужны новые решения и механизмы. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в понедельник на совещании по социально-экономическому развитию регионов и вопросам ипотеки, которое прошло под председательством Михаила Мишустина.

- Мы разогнали экономику, стройку, но сейчас видим серьезные угрозы, связанные с инфляцией, с развитием ипотеки, - сказал Хуснуллин.

По его словам, чтобы выполнить нацпроекты и достигнуть целей, которые поставил президент, нужны новые решения.

- Нужны новые ответы на те вызовы, которые перед нами ставит и мировая инфляция, и сегодняшняя экономическая ситуация, - сказал Хуснуллин.

По его словам, предложения предстоит обсудить правительству, они уже подготовлены.

Премьер Михаил Мишустин в свою очередь потребовал сохранить доступность ипотеки для россиян. Он также отметил, что главное - не допустить замедления темпов достижения национальных целей и чрезмерного роста нагрузки на бюджеты всех уровней.

В этом году строительный сектор работал опережающими темпами, несмотря на пандемию. Так, за 10 месяцев этого года ввод жилья уже превысил 72 млн кв. м. В прошлом году было на треть меньше. Мишустин поручил набранные темпы не сбавлять, заметив, что это в интересах россиян.

В этом году жилищные условия должны улучшить 3,5 миллиона российских семей. План уже выполнен на 90 процентов. Напомним, по поручению президента, до 2030 года жилищные условия ежегодно должны улучшать не менее 5 млн. семей

По словам Мишустина, положительную роль в улучшении россиянами жилищных условий играют льготные кредитные программы, принятые правительством. К ним относятся семейная, сельская, дальневосточная ипотека, а также программа на приобретение жилья в новостройках.

Мишустин также рассказал о планах правительства по переводу на "цифру" данных о земле, недвижимости, сведений о правах и кадастровой оценки. По его словам, будет создана единая цифровая платформа данных, куда будет поступать информация от всех ведомств.

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