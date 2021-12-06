Хуснуллин заявил об угрозе для развития ипотеки в России

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Текущая экономическая конъюнктура угрожает развитию ипотеки в России, нужно применять новые решения и механизмы. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании по социально-экономическому развитию регионов и вопросам ипотеки.

- Мы разогнали экономику, стройку, но сейчас видим серьезные угрозы, связанные с инфляцией, связанные с развитием ипотеки. Поэтому для выполнения всех нацпроектов, достижения всех поставленных президентом целей нам нужно подобрать новые решения и новые ответы на те вызовы, которые перед нами ставит и мировая инфляция, и сегодняшняя экономическая ситуация, - сказал Хуснуллин.

По его словам, предложения уже подготовлены и их предстоит обсудить правительству.

- Сейчас крайне важно не допустить замедления темпов достижения национальных целей, которые установил президент, а также чрезмерного роста нагрузки на бюджеты всех уровней. Ну и, конечно, сохранить доступность ипотеки для людей, - сказал Михаил Мишустин.

Премьер отметил, что за 10 месяцев этого года ввод жилья уже превысил 72 млн кв. м - это почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

- Необходимо поддерживать набранные темпы, прежде всего - в интересах наших граждан, - отметил Мишустин.

Напомним, по поручению президента, не менее 5 млн семей ежегодно должны улучшать свои жилищные условия.

- На этот год план - 3,5 млн. Но на 1 ноября он выполнен уже на 90 процентов с лишним, - сказал Мишустин.

По его словам, этому во многом способствовали льготные кредитные программы, которые власти принимали или расширяли в период пандемии.

- Это и семейная, и сельская, и дальневосточная ипотека, а также программа на приобретение жилья в новостройках. Часть из них стартовала в прошлом году на фоне мягкой денежно- кредитной политики,- напомнил Мишустин.

Премьер также рассказал, что власти проведут ускоренную цифровизацию данных о земле, недвижимости, сведений о правах и кадастровой оценки.

- Создадим единую цифровую платформу данных на территории всех регионов, а также единую электронную картографическую основу. По сути это будет цифровая модель нашей страны с информацией из всех ведомств, - пояснил Мишустин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запросы растут вместе с ценами: для счастья россиянам нужна зарплата в 178 тысяч рублей

Экономист объяснил рост зарплатных ожиданий россиян увеличением цен на продукты и жилье (подробности)