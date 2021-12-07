В Харбине будут платить премию в эквиваленте $1500 каждому, кто самостоятельно сдаст тест на коронавирус и получит положительный результат. Фото: REUTERS

Профильные министерства и ведомства из самых разных стран мира «рапортуют» о появлении на вверенных им территориях нового, «омикрон»-штамма COVID-19. За последние сутки «омикрон» добрался до России, Мальдив, Таиланда, Непала и Латвии.

Сингапур

Местная биотехнологическая компания выпустила новую версию ПЦР-теста на коронавирус, который может выявлять «омикрон»-штамм. Результат теста набор реагентов выдает в нескольких вариантах – отрицательный на собственно COVID-19 и на «омикрон», положительный на COVID-19 и на новый штамм, положительный на новый коронавирус и отрицательный на «омикрон».

Норвегия

Вирусологи выяснили причины самой крупной за пределами Южной Африки вспышки «омикрона». Массовое заражение произошло на рождественской вечеринке сотрудников столичной энергетической компании. Незадолго до мероприятия несколько ее инженеров вернулись из Южной Африки. Они, как и другие приглашенные, были вакцинированы. Но после корпоратива, состоявшегося в одном из ресторанов Осло, у более чем половины из 120 участников торжества был выявлен коронавирус, в 13 случаях – штамм «омикрон». Ни у одного из заболевших нет каких-либо серьезных симптомов.

Франция

Изменен порядок въезда иностранцев в страну: теперь все те, кто прибывает во Францию из-за пределов ЕС, должны предоставить отрицательный результат ПЦР- или антиген-теста, проведенных не более чем за 48 часов до прибытия. По-прежнему въехать во Францию могут только привитые.

Италия

На Апеннинах вступили в силу новые ограничения для непривитых. Теперь только они и переболевшие COVID-19 при предъявлении соответствующего документа смогут попасть в музеи, клубы, кинотеатры и рестораны. Общественным транспортом невакцинированные смогут воспользоваться только с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем 48 часов назад до посадки в средство передвижения. Нарушителям грозит штраф в размере 400 евро.

Бельгия

В столицы страны, Брюсселе продолжаются массовые протесты против коронавирусных ограничений. В отдельных случаях они перерастают в столкновения с полицией. Последняя акция собрала порядка 8000 демонстрантов.

Израиль

Минздрав страны сообщил, что специалисты пока не видят на данный момент причин для ослабления запретных мер. «Нам придется продлить ограничения до тех пор, пока у нас не будет больше данных, потому что на данный момент мы все еще не можем с уверенностью сказать, что вакцина защищает от нового [«омикрон»]-штамма», - заявил представитель ведомства.

Южная Корея

Правительство объявило о введении обязательного 10-дневного карантина для всех прибывающих в страну. Причем карантин будут обязаны проходить как вакцинированные, так и непривитые. В стране также введен запрет на превышение максимума количеств собирающихся в одном месте – до 6 чел. в Сеуле, до 8 – в других населенных пунктах. В список заведений, при посещении которых необходим т.н. «зеленый паспорт», вновь включены точки общепита, библиотеки, музеи и кинотеатры.

КНР

Мэрия Харбина объявила о начале одноразовых выплат в размере $1500 каждому, кто самостоятельно сдаст тест на коронавирус и получит положительный результат. На столь неординарное решение местные власти подвиг вызывающий у них подозрение низкий прирост числа заболевших. Чиновники считают, что люди просто боятся сообщать о своем заражении, а вот узнав о премии, горожане начнут более ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих.

Статистика по коронавирусу в мире:

Данные на 7 декабря 2021 года:

Всего заболевших 266 317 458

Всего умерших 5 260 627

США

За последние 28 дней:

Заболевших: 2 560 618 Умерших: 32 772

Всего:

Заболевших: 49 201 908 Умерших: 789 071

Германия

За последние 28 дней:

Заболевших: 1 408 474 Умерших: 6 561

Всего:

Заболевших: 6 219 259 Умерших: 103 240

Великобритания

За последние 28 дней:

Заболевших: 1 176 355 Умерших: 3 819

Всего:

Заболевших: 10 574 182 Умерших: 146 097

Россия

За последние 28 дней:

Заболевших: 978 735 Умерших: 33 583

Всего:

Заболевших: 9 661 865 Умерших: 276 979

Турция

За последние 28 дней:

Заболевших: 669 438 Умерших: 5 703 Всего:

Заболевших: 8 923 120 Умерших 78 017

По данным Университета Джона Хопкинса.

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