Яркая Зудина в обтягивающих джинсах блеснула на премьере «Вестсайдской истории»

Марина Зудина на премьере "Вестсайдской истории". Фото: Борис КУДРЯВОВ

В столичном кинотеатре «Художественный» минувшим вечером состоялась российская премьера фильма Стивена Спилберга «Вестсайдская история». Посмотреть новую киноверсию знаменитого мюзикла пришли актрисы Марина Зудина, Алика Смехова, актер Артем Михалков, певица Зара, DJ Грув, руководитель балета «Тодес» Алла Духова, солистки группы «Фабрика» и другие знаменитости.

Самыми яркими гостьями премьеры стали подруги Марина Зудина и Алика Смехова. Вдова Олега Табакова появилась в кинотеатре в шелковой блузке с тропическим принтом, узких джинсах с кружевной отделкой и в сапожках на высоких каблуках. Простой, но эффектный наряд позволил актрисе блеснуть идеально стройной фигурой.

Вдова Олега Табакова пришла в кинотеатр в узких джинсах. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Алика Смехова поддержала подругу и тоже выбрала яркий наряд – брючный костюм-тройку глубокого синего цвета. Игриво расстегнув верхнюю пуговку жилета, актриса продемонстрировала загорелую зону декольте.

Подруга Зудиной Алика Смехова выбрала не менее эффектный наряд. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певица Зара сделала ставку на элегантность: на красной дорожке она позировала в брючном костюме в мелкую клетку. Образ дополнили вязаный топ и кожаная сумка в тон.

Новый фильм Стивена Спилберга выходит в прокат в российских кинотеатрах с четверга, 9 декабря. В основе ленты лежит легендарный мюзикл Леонарда Бернстайна. Впервые он был показан на Бродвее в 1957 году. Через четыре года на экраны вышла его киноверсия. В 1962 году она завоевала сразу десять «Оскаров», в том числе в номинации «Лучший фильм». Теперь все гадают, удастся ли современной адаптации Стивена Спилберга повторить успех предыдущей ленты.

Певица Зара. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Режиссер фильмов «Инопланетянин», «Парк Юрского периода» и «Список Шиндлера» признается, что «Вестсайдская история» захватила его с самого детства. Он давно мечтал экранизировать этот мюзикл, и теперь, в 74 года, наконец-то сделал это. Спилберг не стал переносить время действия в наши дни, как многие того ожидали. Сюжет фильма по-прежнему разворачивается в Америке 1950-х. Криминальная драма рассказывает историю любви нью-йоркских Ромео и Джульетты – парня и девушки, принадлежащих к семьям из двух противодействующих группировок. Роли главных героев исполнили молодые актеры Энсель Эльгорт и Рейчел Зеглер.

Группа "Фабрика". Фото: Борис КУДРЯВОВ

Кинокритики высоко оценивают шансы Спилберга на «Оскар». По их мнению, новая версия если и не затмевает старую картину, то, во всяком случае, смотрится ничуть не хуже. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes у «Вестсайдской истории» очень высокий рейтинг - 97 процентов. Многие отмечают, что это потрясающая постановка бродвейской классики - яркая, динамичная и завораживающая.