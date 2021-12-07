Красавица-внучка Никиты Михалкова отказалась от карьеры модели и редко появляется на публике

Внучка Никиты Михалкова Наталья с отцом Артемом Михалковым пришла на премьеру фильма "Вестсайдская история". Фото: Борис КУДРЯВОВ

В московском кинотеатре «Художественный» минувшим вечером прошла российская премьера картины Стивена Спилберга «Вестсайдская история». Посмотреть новое творение создателя фильмов «Инопланетянин» и «Парк Юрского периода» пришло немало звездных зрителей, в том числе наследник знаменитой кинематографической династии Артем Михалков. 45-летний актер появился на красной дорожке не один – его сопровождала дочь Наталья. 19-летняя внучка Никиты Михалкова редко выходит в свет. В отличие от многих звездных наследников девушка предпочитает лишний раз не светится на публике, хотя благодаря яркой внешности она уже стала звездой Интернета.

У режиссера Никиты Михалкова подрастают одиннадцать внуков и внучек. Но, пожалуй, наибольшее внимание поклонников приковано к дочери его сына Артема. Наталья выросла настоящей красавицей, и многие были уверены, что она продолжит актерскую династию или станет моделью – благо, внешние данные позволяют. Однако славе и блеску Наташа предпочла тихую жизнь вдали от светских мероприятий и вспышек камер. Ее аккаунты в соцсетях закрыты от посторонних, а родственники девушки не публикуют ее фотографии (возможно, по ее же просьбе). И только бабушка Татьяна Михалкова время от времени рассказывает в Инстаграме о своей красавице-внучке. Подписчики супруги Никиты Михалкова не раз отмечали, что Наташа очень похожа на Татьяну Евгеньевну – потому-то и считали, что внучка пойдет по стопам бабушки, когда-то блиставшей в Доме Моделей одежды на Кузнецком мосту.

Наташе прочили карьеру актрисы или модели. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В прошлом году Наталья Михалкова закончила школу. Из-за пандемии коронавируса звездная выпускница так же, как и ее сверстники, осталась без выпускного вечера. Она училась в том же учебном заведении, которое посещало три поколения ее знаменитой семьи.

- Внученька Наташа получает аттестат школы 1239, бывшая 20-я, где когда-то учился ее дедушка Никита, ее папа Артем, тетя Надя, тетя Аня и братья Андрюша и Сережа. Спасибо школе, педагогам и друзьям! Жалко, что не было выпускного. Начинается взрослая жизнь! – сообщила в Инстаграме счастливая бабушка Татьяна Михалкова.

В какой именно вуз поступила Наталья Михалкова, ее семья не афиширует. Наталья родилась в браке Артема Михалкова и журналистки Дарьи Михалковой. Пара познакомилась на подготовительных курсах театрального ВУЗа. Родившуюся у супругов дочь Наташу назвали в честь прабабушки – известной переводчицы Натальи Кончаловской, которой сыновья Никита Михалков и Андрей Кончаловский очень гордятся и всегда ставят в пример. Артем и Дарья прожили в браке 15 лет и разошлись, когда их дочери было 10 лет.

Наталья родилась в браке Артема Михалкова и журналистки Дарьи Михалковой. На фото - с мамой. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Артем Михалков снова женился. Его избранница, которую тоже зовут Дарья, в прошлом году родила ему сына Александра. Вторая жена актера моложе его на 16 лет – ей 29 лет. В интервью Борису Корчевникову Артем Михалков рассказывал, что пока не чувствует разницу в возрасте с женой.

- Когда папа увидел Дашу, то сказал: «Здравствуйте, Даша». В этом ответе было все. И юмор, и ответственность. Приняли ее в нашей семье хорошо. Когда родился сын Саша, то я позвонил отцу. Он сказал, что только до трех умеет считать. У него уже десять внуков, - сообщил Артем Михалков.