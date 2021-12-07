Американец спалил свой дом, пытаясь избавиться от змей

Спасатели квалифицировали произошедшее как несчастный случай, поскольку у владельца не было никаких намерений устроить пожар в своем доме
Фото: Twitter.com
Житель американского штата Мэриленд недавно приобрел дом. Сумма сделки была немаленькой - $1,6 миллиона, но строение вполне отвечало всем критериям дома мечты конкретного покупателя.
Разумеется, что после уплаты столь солидной суммы в новом жилье совсем не хотелось разочаровываться, и уж тем более терпеть в нем незваных гостей.
Но таковые появились: в подвальном помещении новоиспеченный хозяин обнаружил змей.
Пресмыкающиеся при появлении домовладельца ныряли в свои многочисленные норы, чем доводили его до сумасшествия. В результате он принял решение избавиться от мало приятных сожителей.
Кто подсказал мужчине столь эффектный способ выкурить змей из дома – до сих пор неизвестно. Но факт остается фактом: он разложил у их нор тлеющие угли, после чего покинул родное жилище, в надежде, что змеям не понравится дым, и они уползут куда подальше.
Сколь интенсивно дымили эти угли – установить теперь вряд ли удастся, но пожарным потом стало ясно, что именно они и стали причиной, по которой весь дом сгорел дотла.
Пожар тушили 75 пожарных, огонь погас только утром следующего дня.
На пепелище нашли… живую и невредимую змею. Ее выпустили в соседний лес.
Спасатели квалифицировали произошедшее как несчастный случай, поскольку у владельца не было никаких намерений устроить пожар в своем доме. Они посоветовали мужчине в следующий раз передоверить борьбу со змеями квалифицированным специалистам.