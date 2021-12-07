Песков считает, что Путин не пригласит Байдена в "нормандскую четверку"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Маловероятно, что президент США Джозеф Байден во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным получит от него приглашение присоединиться к "нормандской четверке", заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

"Все-таки до сих пор и Париж, и Берлин считали, что это самодостаточный формат и нет необходимости в его расширении", - аргументировал Песков.

Пресс-секретарь президента России оценил эффективность "нормандского" формата как весьма скромную. По его словам, это происходит из-за непродуктивной позиции Киева.

Как ранее писал сайт kp.ru, руководитель МИД РФ Сергей Лавров обвинил Германию и Францию в невыполнении своих обязательств по нормандскому формату. По его словам, Берлин и Париж не пытаются заставить Украину выполнять свои обязательства.

Напомним, переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джозефа Байдена запланированы на вторник, 7 декабря 2021 года. Они должны пройти в формате видеосвязи.