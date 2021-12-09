«День прожит не зря»: Что заставляет тысячи людей бескорыстно помогать окружающим?

Волонтеры сегодня на передовой во многих сферах. И в социалке, и в медицине, и в экологии. Автор фото: Олег Ковалюк

В начале 2000-х в поселке Белоярском Свердловской области случился стихийный митинг. Десятиклассники, вооружившись нарисованными плакатами, вышли к местной администрации с требованием накормить… медведя. Яркими фломастерами подростки вывели на бумаге жалостные слоганы: «Не оставим Тишку в беде», «Соберем на корм диким животным», «Сытый голодного не разумеет» и т.д.

Судьба у Тишки непростая. Медвежонком его купил у охотников один из местных жителей. Хотелось порадовать сына живой игрушкой. Так мишка рос среди людей словно собака. Но мальчик вырос и от игрушек отказался. Медведь тоже вырос и его поселили в вольере на одной из турбаз. И все бы ничего, но хозяин медведя погиб. И остался Тишка на попечении вдовы-пенсионерки, у которой денег на прокорм взрослого медведя не хватало. О голодающем животном узнали школьники и затеяли сбор средств на еду для Тишки. А для огласки вышли на митинг.

Среди тех ребят была Маргарита Потапова. Сейчас она координатор волонтерского движения в Белоярском городском округе. А тогда была школьной активисткой и одной из организаторов митинга.

- Мы собрали варенье, морковь, капусту и 1500 рублей, - вспоминает Маргарита, смеется. – Тишка - наш сын полка. До сих пор о нем заботимся.

Маргарита не мыслит жизни без волонтерства. Всегда стремилась помогать нуждающимся. В студенчестве участвовала в экологических акциях, помогала пожилым людям, посещала приюты для престарелых. Сейчас возглавляемое ею Белоярское отделение добровольчества входит в волонтерский центр Русской медной компании «Сила Урала», один из крупнейших в стране.

Волонтер Маргарита Потапова помогает людям, потому что это приносит ей радость. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Белоярском около 300 взрослых волонтеров. Плюс Маргарита Потапова старается вовлекать в добровольчество подрастающее поколение. Важно, как она говорит, чтобы дети с малых лет формировали правильную гражданскую позицию.

- Что значит правильную? – спрашиваю.

- Ребята должны понимать, где и кому они могут быть полезны.

Отряды тимуровцев под руководством волонтера Потаповой проводят субботники, чистят родники, помогают пожилым белоярцам, в кол-центре обзванивают нуждающихся и предлагают помощь.

КРОВАТЬ ДЛЯ СЕРЕЖИ

В семье Парфеновых из города Арамиля восемь детей. Предпоследний ребенок – 4-летний Сережа – тяжело болен. При рождении ему поставили диагноз ДЦП, к нему добавилась эпилепсия. А за последний год мальчик пережил два инсульта. Он не то что двигаться не может, дышит с трудом.

Помощь от Волонтерского фонда РМК каждому нуждающемуся. Автор фото: Олег Ковалюк

- В начале пандемии мы развозили продуктовые наборы нуждающимся, - рассказывает мне волонтер Людмила Шомина. – Приехали к Парфеновым, ничего не зная об их ситуации. Думали, просто продукты отдадим, а увидели больничную палату в обычном доме. Все внимание семьи приковано к специальному медицинскому аппарату, который следит за сердцебиением, температурой и дыханием малыша Сережи. Не дай Бог какой-то сбой! Поговорили с родителями, выяснили, что им необходимо для ухода за ребенком, и передали информацию в Благотворительный фонд РМК. Там решили купить для Сережи гигиенические средства, кресло для водных процедур и медицинскую кровать.

Людмиле Шоминой 49 лет. Последние 4 года «волонтерит», организовав ресурсный центр в селе Патруши Сысертского района. Смотрю на нее, красивую, энергичную, и думаю – вот зачем ей это нужно? Что ее заставляет помогать чужим для нее людям, жертвуя временем, которое можно потратить на семью, на себя?

- Людмила, почему вы стали волонтером? – спрашиваю.

- Хотелось сына-подростка увлечь добрым делом, направить его энергию в нужное русло.

Людмила Шомина рассказала, что ее волонтерство началось с субботников. Автор фото: Станислав Артишевский

И началось все с субботников по уборке села. В Патрушах сперва с недоверием отнеслись. А после жители так привыкли к чистоте на родных улицах, что многие сами включались в работу. Но чем дальше в лес, тем больше дел. Шомина с семьей и другими волонтерами стали проводить мастер-классы в районном детдоме, помогать одиноким пенсионерам, инвалидам.

Волонтеры помогают многодетным семьям. Автор фото: Олег Ковалюк

В пандемию ее телефон то и дело звонил, взывал: кому-то привезти продукты, лекарства, кого-то сопроводить в больницу, магазин и т.д. Началась такая круговерть, что и на сон времени практически не оставалось. А Людмила счастлива помогать.

- Мама стала более чувствительна к чужим проблемам, - отзывается ее младший сын Лев. Ему 16. И он тоже активный участник волонтерского движения в Патрушах.

- Как по мне, так вам бы, с вашей энергией, в бизнесе успешными контрактами заниматься, - говорю Людмиле, зная, что когда-то она занимала должность директора по общим вопросам в компании.

Она улыбается в ответ:

- Вот мои контракты – дети-сироты, инвалиды, одинокие немощные пенсионеры. Я ими занимаюсь. А это больше, чем успех.

В первую очередь волонтеры развозили продуктовые наборы пожилым людям. Автор фото: Станислав Артишевский

- Что нового вам открыло волонтерство? Вы же пришли к нему уже в зрелом возрасте с определенным жизненным опытом.

- Оказывается, так много добрых людей вокруг, - отвечает Людмила. – И не просто добрых, а готовых посвятить себя служению людям.

- Какие качества должны быть у волонтера?

- Одного достаточно – любви к людям.

- Сложно людей любить…

- Сложно, но без этого никак.

Маме Людмилы 72 года, и она тоже волонтер. Борется за экологию. По ее мнению, чем больше будет на улицах урн, тем меньше люди будут мусорить. И то правда.

С недавних пор Людмила Шомина руководит социальным направлением в волонтерском центре РМК «Сила Урала». И помимо разных мероприятий два раза в неделю вместе с другими волонтерами приезжает в детский хоспис проводить различные мастер-классы.

- Поначалу думала, уместно ли это здесь, - говорит Людмила. – Но сомнения пропали, когда мамы больных детей благодарили за то, что мы дали им возможность на пару часов отвлечься от тяжелых мыслей о ребенке.

Еще волонтеры по мере сил исполняют желания маленьких пациентов. Зачастую последние желания. Неизлечимо больной Сережа мечтал побывать в игровом компьютерном клубе и музее иллюзий. Его свозили и туда, и туда. После очень просился в аквапарк. И туда бы свозили, но не успели.

НЕДЕТСКИЕ ИСТОРИИ

Можно ли назвать добровольцев волшебниками? Думаю, да. Но и волшебникам, как ни странно это звучит, нужна помощь. На Урале им помогает Благотворительный фонд РМК. За 16 лет работы фонд помог более десяти тысячам детей. Но это уже совсем другая история. И мы к ней когда-нибудь обязательно вернемся.

А пока вот лишь несколько историй совместного волшебства добровольцев и фонда.

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Трёхлетнему Саше Лабутину поставили укол от СМА, благодаря успешному сбору средств на лекарство Золгенсма, стоимостью около 150 млн рублей. Основная часть денег поступила от Игоря Алексеевича Алтушкина и Благотворительного фонда РМК.

Почти неделю Саша с мамой провели в больнице. Врачи наблюдали за состоянием малыша после инфузии препарата, который мальчик ждал больше года. В целом организм вполне хорошо адаптируется после геннозаместительной терапии. Постепенно Саша с мамой снова начали возвращаться к занятиям. Ведь теперь у них есть цель – научиться ходить и двигаться, чтобы пойти в садик, а затем и в школу.

Некоторые занятия проходят в детском хосписе Екатеринбурга. Там с Сашей и мамой часто общаются волонтеры, которые устраивают для пациентов и их родителей различные мастер-классы.

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В семье Джераевых семь детей. Четверо с диагнозом СМА.

СМА – спинально-мышечная атрофия – генетическое заболевание, при котором мышцы слабеют и постепенно атрофируются. Страдают не только руки, ноги и само тело, но и внутренние органы. Особенно сердечная мышца и легкие. За дыханием таких пациентов приходится следить постоянно, вовремя применять препарат, выводящий мокроту. Двое детей Джераевых с СМА ушли из-за пневмонии.

Сейчас мама Александра Владимировна вместе с младшими ребятами Василисой и Ярославом проходят реабилитацию в хосписе Екатеринбурга. Приехали из Серова, чтобы получить поддерживающую терапию – массаж, плавание, соляная комната и т.д. Словом, все те процедуры, что дают ребенку с таким диагнозом возможность жить.

Ярик (слева) и Василиса – дети с непростой судьбой, но замечательными, добрыми характерами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

И Ярик, и Василиса – общительные, талантливые дети. Прекрасно рисуют, любят аниме и болтать с друзьями в соцсетях. Оба учатся дистанционно. Благо, местные соцслужбы предоставляют компьютеры и организовывают обучение на дому.

- Как же вы справлялись сразу с четырьмя такими детьми? – спрашиваю Александру Владимировну.

Мама Александра Владимировна и Василиса, которой на днях исполнилось 17 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Паллиативная служба очень помогает, постоянно приезжают, заботятся, - отвечает она. – И, конечно, волонтеры. Без них вообще сложно. И коляску на пульте управления, и ноутбук подарили. Сейчас планируют установить пандус в нашем частном доме, чтобы детям удобно было выезжать.

- А какая еще нужна помощь?

- Мы купили новый дом, но в нем нет водопровода. Нужно бурить скважину.

- Передадим в волонтерский центр вашу просьбу.

- Спасибо.

ПОМОЩЬ УЖЕ ЗДЕСЬ

В марте 2020 года ответственность Благотворительного фонда РМК внезапно возросла. Случайно ли, или была на то воля свыше, запуск официального сайт организации пришелся на начало пандемии. Телефон и электронная почта разрывались от сообщений, большинство из которых были не о больных детях, а с просьбами помочь тем, кто оказался практически в безвыходной ситуации.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Игорь Алтушкин, председатель Совета директоров Русской медной компании. Автор фото: Олег Ковалюк

Игорь Алтушкин, председатель Совета директоров Русской медной компании журналу «Forbes»:

«Многие семьи оказались в сложной жизненной ситуации, когда один или оба родителя совершенно неожиданно остались без зарплаты. Это шок для людей. Таким людям очень сложно просить о помощи, но они вынуждены, чтобы выжить. Они, конечно, со временем справятся с этой проблемой, найдут выход. Но именно сейчас им нужно помочь пережить этот стресс».

В рамках акции «Помощь уже здесь», продуктовые наборы от Благотворительного фонда РМК получили более 200 тысяч человек. И это не просто помощь, это надежда и понимание, что ты не один на один со своей бедой. Ты кому-то нужен и кто-то готов потратить на тебя свое время, силы и средства.

Расфасовка продуктовых наборов от Благотворительного фонда РМК. Автор фото: Олег Ковалюк

- К нам подключился добровольческий центр «Сила Урала», - рассказывает руководитель фонда Татьяна Баланчук. – Они взяли на себя распределение продуктов по наборам, доставку в самые отдаленные районы.

Через районные власти и соцслужбы волонтеры на местах узнавали, кому нужна помощь с продуктами и лекарствами, и вместе с социальными работниками приезжали к нуждающимся. Именно эта акция стала отправной точкой для развития еще более тесных отношений ресурсного центра «Сила Урала» и Благотворительного фонда РМК.

Руководитель Благотворительного фонда РМК Татьяна Баланчук сама развозила продукты по отдаленным районам Свердловской области. Автор фото: Родион Нарудинов

ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ

- Ребята привозили продуктовый паек по адресу и видели, что некоторым людям не только еда нужна, но и более серьезная помощь, - продолжает Татьяна Баланчук. – Они обращались в наш фонд, и мы помогали.

Так в партнерстве с Фондом волонтеры уберегли трехлетнего Антошку от детдома. Его приемный отец, сварщик Валерий ушел от жены-алкоголички, забрав троих детей, двое из которых родных, а Антона нерадивая мать родила неизвестно от кого. Однако оставить малыша с такой мамкой Валерий не смог, поэтому взял мальчика к себе в надежде оформить на него опекунство. Так он стал многодетным отцом-одиночкой, к которому и приехали волонтеры с продуктами.

Валерий Федорович и Антошка живут теперь в новом доме, благодаря волонтерской помощи. Автор фото: Артем Устюжанин/E1.RU

Валерий пожаловался гостям, что в опеке ему отказывают из-за плохого жилья. Старенький частный дом и правда выглядел удручающе и внутри, и снаружи. Тогда волонтеры объявили сбор, к которому подключился и благотворительный фонд РМК. Собрали 1,5 млн рублей и купили для Валерия и мальчишек новый дом.

Но и после этого Антон не остался без внимания волонтеров, заметивших, что мальчику нужна врачебная помощь. Его отправили в многопрофильную клинику, где он уже прошел обследование.

Мне часто приходится слышать, что, на самом деле, никто никому ничего не должен. И обо всех нуждающихся обязаны заботиться их близкие или государство. Возьмем, к примеру, случай со сварщиком Валерием. Наверняка, многие его знакомые «прошли мимо», не пытаясь даже вникнуть в ситуацию и понять, чем ему можно помочь. А волонтеры, совершенно чужие для Валерия и его детей люди, не остались в стороне. Деньги нашли, ребенка взялись пролечить. Молодцы? Безусловно. Но зачем им это нужно? Может быть, ответ кроется в следующей истории.

Ее мне рассказала Маргарита Потапова. Вместе с другими добровольцами она повезла продукты одинокому пенсионеру. Когда мужчина открыл дверь, волонтеры замерли на пороге. Их встретил безногий инвалид на коляске, который уже несколько лет жил без света, практически без воды в темной неуютной квартире на втором этаже деревянного барака. Вместо отопления – печь-буржуйка, дым и копоть из которой оставалась прямо в квартире. Оттого стены и потолок покрылись толстым слоем сажи.

- Нас это настолько потрясло, - вспоминает Маргарита Потапова. - Неужели в таких условиях можно жить?

В разговоре выяснилось, что Алексею 65 лет. Непьющий. Пенсия маленькая, ее хватает лишь на еду и лекарства. Свет ему отключили за коммунальные долги. Раньше Алексей жил с сыном, но тот погиб несколько лет назад.

- Соцслужбы о нем знали, конечно, - говорит Маргарита, - приносили пенсию, продукты. Но для нас было очевидно, что его надо вытаскивать из этой квартиры. Мы собрали немного денег и сделали косметический ремонт. Потом написали обращению в Белоярскую администрацию, чтобы ему выделили другое, более подходящее для инвалида жилье. Пока вопрос решается, мы не оставляем Алексея без внимания. Приходим к нему, помогаем, приносим продукты.

И снова тот же сценарий. Неужели у Алексея нет дальних родственников, знакомых? Конечно, есть. Только им такая обуза не нужна. Вот и сидел долгие годы одинокий инвалид в саже и копоти, без света, пока к нему не пришли волонтеры. И именно эти чужие для него люди взяли на себя ответственность за его жизнь. А если бы не случилось пандемии, увидели бы его волонтеры? Вот уж поистине, не было счастья, да несчастье помогло.

В ЗОНЕ ЧС

Прошлым летом в уральский город Нижние Серги пришло наводнение. Из-за сильных ливней вышла из берегов речка Заставка и вода хлынула на улицы, затопив более 200 домов, восемь из них вовсе снесло. Одними из первых на месте трагедии оказались волонтеры «Силы Урала».

Волонтеры привезли продуктовые наборы в зону затопления. Автор фото: Олег Ковалюк

- Мы приехали сразу, как только узнали о наводнении, - рассказал волонтер Ростислав Федоров. – там, где прошла вода, была полная разруха. Смыло три бетонных моста! Мощный трактор протащило на 200 метров. Можете представить, какой силы был поток воды, перемешанной с камнями. Первым делом мы по просьбе спасателей взялись за расчистку дренажных каналов. Потом составляли списки пострадавших. Причем, помогла нам местная жительница – очень бойкая бабушка 80 лет. «Я, говорит, вам сейчас расскажу, кто у нас смытые, а кто несмытые». Смытые – это значит пострадавшие о наводнения и оставшиеся практически без всего. С ее помощью мы распределяли продуктовые пайки и питьевую воду.

Помощь волонтеры разносили персонально - по адресам. Автор фото: Олег Ковалюк

Продуктами и водой волонтеров обеспечили спонсоры. А Благотворительный фонд РМК принял решение о выделении 12 млн рублей для помощи 36 семьям с жильем.

Ростиславу Федорову 49 лет, волонтером стал в 2016 году. За это время приходилось помогать и на спортивных мероприятиях, и в чрезвычайных ситуациях. Недавно Ростислав прошел обучение по тушению лесных пожаров.

Стихии обрушились на Урал одна за другой. В июле 2021 года из-за сильных ливней не выдержала дамба в Верхней Салде, устроив разрушительный потоп. Снова первыми на месте оказались волонтеры с гуманитарной помощью от Благотворительного фонда РМК.

Пострадавшим от наводнения питьевая вода нужна в первую очередь. Автор фото: Олег Ковалюк

Когда я спросила Ростислава, зачем ему это нужно? Он сначала даже замолчал от недоумения, а после объяснил, что он просто не может жить по-другому. И в этом ответе и есть истина. Невозможность жить, не помогая людям, - главный принцип добровольчества.

ВРЕМЯ ОБЪЕДИНЯТЬСЯ

В сентябре 2021 года ресурсный центр «Сила Урала» официально стал Волонтерским центром РМК.

Руководитель Волонтерского центра РМК «Сила Урала» Владислав Овчинников уверен, что добровольцами становятся люди с открытыми сердцами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- К этому нас подтолкнула пандемия, - объясняет директор центра Владислав Овчинников. – Мы прошли вместе непростой путь, помогли тысячам нуждающихся людей. За это время количество волонтеров увеличилось с 3000 до 10000 человек. У нас 60 муниципальных штабов по Свердловской области. Четко отлаженная система для оказания адресной помощи конкретным людям. Центр работает по нескольким направлениям: спортивно-событийное, социальное, медицинское, экологическое, культурное, патриотическое, психологическое, чрезвычайные ситуации, серебряное волонтерство. Самый большой блок, конечно, социальный.

Сам Владислав в добровольчество пришел в 2012 году. Участвуя в разных мероприятиях, научился в первую очередь организации процесса. Понял, как это работает изнутри. Сегодня его задача – грамотное управление при условии, что одновременно нужно успеть сделать много дел. Кого-то из волонтеров направить развозить продукты, кого-то с мастер-классами в хоспис, кого-то на уборку территории и т.д. При этом обеспечить всех необходимым инструментом. А параллельно нужно организовать обучение самих волонтеров определенным навыками и коммуникациям.

Без команды, конечно, справиться со всем этим невозможно. Но добровольчество тем и хорошо, что каждый волонтер осознает свою ответственность и старается быть полезным, не увиливая от дел.

Иван Хижняков учится в 10 классе. В волонтерском центре отвечает за публикации в соцсетях. Невероятно устремленный парень, желающий в будущем заниматься политикой.

- Тебя не смущает, - говорю, - что политика – грязное дело?

- Политика – это инструмент, - отвечает Иван. – И в зависимости от того, как им пользоваться, он будет грязным или чистым. Я хочу, чтобы этот инструмент был во благо.

Иван Хижняков волонтерит уже четвертый год и считает, что так он становится лучше. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ивану нравится помогать людям. Он считает, что это делает его лучше. Любимая книга «Война и мир».

- Неожиданно! – удивляюсь я. – Чем привлекательно для тебя это произведение?

- Мне нравится наблюдать, как на протяжении романа меняются его герои. Кто-то становится чище, кто-то опускается на духовное дно, кто-то черствеет, закрывая тем самым от мира свое израненное сердце.

Вот так. А мы стенаем, что молодежь отошла от всего духовного и только в тик-токе зависает.

К тому же Иван в совершенстве знает английский и может общаться на немецком. В волонтерстве это нужный навык, особенно при участии в международных мероприятиях.

- Иван, а как твои родители относятся к волонтёрству?

- Они сначала вообще не понимали, зачем мне это нужно – помогать кому-то. Но со временем смирились, видя, что мне это нравится.

Добровольцы регулярно проходят обучение. Автор фото: Владислав Овчинников

У всех волонтёров я спрашиваю, а чему вы научились как волонтер? Что вам это дает? Ответы, как правило, слышу стандартные: новые знакомства, оказание первой медицинской помощи, колоть дрова, общаться с инвалидами и т.д. Иван Хижняков меня опять удивил.

- В нашей школе училась девочка, моя ровесница, - рассказал он. – Она была замкнутой, немного не в себе. Однажды она попыталась вскрыть вены в школьном туалете. Ее вовремя остановили. Тогда я решил с ней познакомиться. Перед этим я прошел в волонтерском центре психологические курсы, где нас учили правильно общаться с разными людьми. Мы разговорились, она рассказала тяжелую историю ее непростых взаимоотношений в семье, где ее никто не понимал. Потом она попала в какую-то компанию, где над ней надругались. Но это не было насилием, т.к. она добровольно согласилась. Эта ситуация ее окончательно сломала и она решила покончить с собой. Я убедил ее пойти к психологу. Он пошла, и та выдала ей направление в психиатрическую клинику. Девочка пролечилась, ей стало намного лучше. И вот тогда выяснилось, что она прекрасный чтец стихов. Участвовала в городском конкурсе и заняла первое место.

Признаюсь, эту историю Ивана я слушала со слезами на глазах.

ПРОЖИТЬ ДЕНЬ НЕ ЗРЯ

- Наверное, никогда не возьму в команду человека, который не может выстроить диалог, - рассуждает в разговоре со мной Маргарита Потапова. – Волонтерство – это не про деньги и материальные ценности, это общение.

- А какими качествами должен обладать волонтер?

- Открытость, честность, порядочность, сопереживание.

А еще это готовность в любую минуту прийти на помощь, как бы пафосно это не звучало. Образ жизни. В Волонтерском центре РМК мне рассказали историю о слепой с рождения Татьяне Брагиной из Первоуральска. С началом пандемии она потеряла работу. Добровольцы привезли ей продуктовый набор. Татьяну это настолько вдохновило, что она сама стала волонтером и через специальные программы для незрячих ведет группу серебряных добровольцев Волонтерского центра РМК в соцсетях.

- Маргарита, а что лично вам дает волонтерство?

- Душевное спокойствие.

- Но у вас же ни минуты свободной? Телефон, наверняка, разрывается?

- Да. Но когда я вижу счастливые глаза бабушки, которой мы привезли плед, день прожит не зря.