Под Москвой актриса фильма "Стиляги" попала в больницу после избиения

Актриса заявила о случившемся в полицию Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В конце ноября 32-летняя Инна Коляда попала в больницу, девушка приехала туда сама с множественными травмами. Врачи приёмного отделения сразу осмотрели актрису и передали её в травматологическое отделение для более подробного обследования. Медикам девушка рассказала, что её избили. Врачи больницы передали информацию о пациентке в полицию. Там стали разбираться, что произошло с Инной, и кто нанёс ей такие повреждения.

— У 32-летней пациентки были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные ушибы, подкожные гематомы головы, лица, грудной клетки, верхних и нижних конечностей. Со слов пострадавшей, она была избита известным по месту жительства, — сообщил источник kp.ru.

Сама Инна Коляда раскрывать личность напавшего на неё пока отказывается. Актриса заявила о случившемся в полицию.

— Я написала заявление, сейчас идёт проверка. Мне проводят лечение, прописали постельный режим, я почти не встаю. На улицу выхожу только на прогулку с собакой. Шея в корсете, всё болит. Моральное состояние соответствующее, я впервые столкнулась с таким ужасом, — поделилась Инна.

Инна Коляда — известная актриса, на её счету более 50 киноработ в полнометражных и многосерийных фильмах. Она известна зрителям по таким картинам как "Стиляги", "Поверь, всё будет хорошо", "Красавец и чудовище", а так же сериалам "Оттепель", "Вангелия", "Городские шпионы" и многим другим.