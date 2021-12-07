Зеленский лишит украинского гражданства людей с русским паспортом

Этот шаг – логичное продолжение политики Зеленского Фото: REUTERS

Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, в котором предложил лишать украинского гражданства лиц, имеющих российский паспорт. Его, как прописано в инициативе, будут отбирать у совершеннолетних граждан Украины в случае использования ими на территории страны "документов иностранца, вследствие чего создается угроза национальной безопасности, национальным интересам Украины". Кроме того, украинского гражданства могут лишить вследствие установления факта службы по контракту в России, причем неважно, в армии или на флоте, в полиции или МЧС.

Документы иностранца в данном случае – это не вид на жительство в США или паспорт гражданина Канады, Австралии или Франции, а именно документ, удостоверяющий гражданство РФ.

Этот шаг – логичное продолжение политики Зеленского. На недавней встрече с журналистами он анонсировал предоставление гражданства Украины украинцам из диаспор, но только в дружественных по отношению к нынешней украинской власти странах. На этнических украинцев, будь они хоть в 37-м поколении потомками козаков, эта норму распространять не собирались. Сейчас Зеленский пошел еще дальше. И начал копать глубже. Так, в законопроекте предусмотрено, что, кроме лишения гражданства, таких украинцев, которые, например, работали в России на оборонном предприятии, будет судить и, как минимум, штрафовать. А могут и посадить.

Логичным этот шаг выглядит, если вспомнить также, что недавно Зеленский пообещал дополнительно изучить предложение украинского радикального националиста Стерненко, предложившего полностью запретить проезд гражданам России на территорию Незалежной.

Стоит ожидать скорейшего принятия этого законопроекта, пока Зеленский еще не утратил в парламенте большинство "Слуг народа", которое буквально крошится и отваливается кусками из групп депутатов. Важность наибыстрейшего принятия инициативы Зеленского подчеркивается еще и тем, что законопроект имеет статус неотложного, что обеспечивает ему приоритет при рассмотрении.

Отдают ли Зеленский и его команда себе отчет в том, что данным законопроектом они полностью отрезают от себя и Украины население того же Крыма и значительную часть жителей Донбасса, проживающих в ЛДНР? Безусловно. Тем самым, нынешние украинские власти лишь доказывают, что украинцы в том же Крыму и ЛДНР им совершенно не нужны. Прекрасный, с точки зрения действующего режима, ход еще и по той причине, что лишение украинского гражданства моментально снимает с Киева все обязательства в социальной сфере, по выплатам тех же пенсий, например. Чем не выход в условиях катастрофической нехватки денег?

А вот о том, что на краеугольном камне антироссийской украинской пропаганды – что на "оккупированных территориях украинцы мечтают о возвращении в состав Незалежной", теперь Киеву придется поставить крест. Потому что этим законом Украина недвусмысленно посылает сигнал: "Вы не наши и не имеете к нам никакого отношения".

Впрочем, и в Крыму, и в ЛДНР вряд ли сильно огорчатся по этому поводу (кроме пенсионеров, отваживающихся регулярно перебираться на украинскую сторону для получения положенных им выплат). Процесс выхода из гражданства Украины был чрезвычайно забюрократизирован и сложен. Чтобы отказаться от гражданства Украины, надо было чуть ли не пуд соли съесть. Многие писали отказы от гражданства, забрасывали соответствующие госорганы нотариально заверенными отказами, но не получали никаких ответов. И Владимир Зеленский с легкостью разрубает этот "гордиев узел". Пусть и противореча своим предвыборным заявлениям и обещаниям крымчанам и дончанам, что на Украине о них о всех помнят и будут заботиться.

С глаз долой – из сердца вон. Что примечательно – работает в обе стороны.