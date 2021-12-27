У вас будет ребенок!

Большинство пар, столкнувшихся с бесплодием, не обсуждают свою проблему ни с родственниками, ни с друзьями. Фото: Shutterstock

Говорят, внуков любят больше, чем детей. Потому так несчастны бывают те, кто не может их дождаться. Ведь если рождение ребенка зависит от самого человека, то внуков могут подарить только дети.

Но при всем желании и старании у многих пар не получается стать родителями. Медицина констатирует: «Бесплодие» - и предлагает варианты решения проблемы. Будущие бабушки и дедушки настаивают: «Плохо стараетесь» или «Не хотите». Ведь зачастую люди старшего поколения придерживаются консервативных взглядов. И они не совсем готовы к тому, что их внуки могут появиться на свет ТОЛЬКО с помощью современных репродуктивных технологий. И это несмотря на то, что этим технологиям уже более 40 лет и за это время благодаря им на свет появилось более 10 млн детей (2).

Предубеждения, которые витали вокруг этой темы, давно развеяны (читайте «Мифы о ВРТ»). А многие будущие бабушки все еще боятся, что беременность в таких случаях будет тяжелая, ребенка не удастся доносить до срока, что малыш родится с отклонениями и т. д.

Женщине, которой предстоит долгий путь к желанной беременности, меньше всего хочется тратить эмоции на развенчивание этих мифов в своем окружении, от которого она ждет поддержки и понимания. Ей самой в такой ситуации как никогда нужны со стороны близких любовь, забота и хорошие советы.

«Большинство пар, столкнувшихся с бесплодием, не обсуждают свою проблему ни с родственниками, ни с друзьями, - рассказывает Елена Соловьева, кандидат психологических наук, психолог Центра репродукции «Линия жизни», член Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ). - Бесплодие воспринимается как собственная неполноценность или несостоятельность. Хотя почти в половине случаев при обследовании пар, страдающих бесплодием, выявляются мужские проблемы, обычно женщины берут вину на себя. Нередко их жизнь сужается до единственной цели - забеременеть. Неудачные попытки усиливают переживания, возникает страх, а это не только снижает качество жизни, но и ухудшает отношения с мужем».

В половине случаев при обследовании пар, страдающих бесплодием, выявляются мужские проблемы. Фото предоставлено Еленой Соловьевой

Бабушки, которые отговаривают от посещения врачей-репродуктологов, скорее всего, не принимают в расчет, что чем позже наступает беременность, тем более морально истощенной в нее вступает будущая мама. А от ее психологического состояния зависит и физическое здоровье.

Точно в срок

Идеального возраста для обращения к репродуктологам не существует. Пара может столкнуться с бесплодием и в 20, и в 25 лет. Однако средний возраст людей, проходящих лечение по этому поводу, - 35 - 42 года (3).

Важно обратиться за помощью вовремя. Через 3 - 4 месяца совместной жизни подозревать бесплодие, конечно, рано. Но если у пары моложе 35 лет через год регулярной половой жизни без использования контрацепции забеременеть не получается - нужно планировать визит к врачу. Для пар старше 35 лет этот срок сокращается до полугода. Возраст женщины - главный фактор успешного лечения, поэтому с ним лучше не затягивать.

«Врачи могут помочь 85% пар (4), которые обращаются по поводу бесплодия, - поясняет Анна Ильина, врач-репродуктолог, акушер-гинеколог, заведующая отделением ВРТ центра репродукции «Линия жизни», член РАРЧ. - Репродуктолог - главный по лечению бесплодия. Мы подбираем схему достижения беременности в зависимости от диагноза ПАРЫ. И не всегда это программы ЭКО. Первой линией лечения может стать стимуляция овуляции, внутриматочная инсеминация и другие методы из арсенала репродуктологии. Что касается ЭКО, то у трети пациенток долгожданная беременность наступает с первой попытки, большинству женщин для этого требуется 2 - 3 цикла (6)».

Врачи могут помочь 85% пар, которые обращаются по поводу бесплодия. Фото предоставлено Анной Ильиной

Методы ВРТ подбираются индивидуально, и на хороший результат можно рассчитывать даже в самых сложных случаях. Например, при мужском бесплодии, когда здоровых сперматозоидов мало или они неподвижны, применяется ИКСИ - введение сперматозоида непосредственно в яйцеклетку. Большинство методов не требует госпитализации и соблюдения постельного режима. Просто надо будет выделить несколько дней на посещение клиники для выполнения процедур.

Опасения столкнуться с осуждением и непониманием приводят к тому, что женщины, которые не могут забеременеть, не обращаются к врачам, живут в атмосфере страха и тревоги. Но в большинстве случаев их проблема решаема. И счастье материнства стоит того, чтобы преодолеть эти страхи!

Записаться на прием к специалисту-репродуктологу желательно всем женщинам старше 30 лет, которые откладывают беременность на будущее. Запас яйцеклеток у женщин ограничен. Если врач обнаружит, что овариальный резерв снижен, женщине будет предложена криоконсервация (заморозка) яйцеклеток. Их наличие в криобанке позволит женщине выносить своего малыша, когда она будет готова стать мамой.

Материал подготовлен при поддержке компании Merck

Ссылки на источники:

1) По данным отчета регистра о ВРТ РАРЧ https://www.rahr.ru/d_registr_otchet/RegistrART2019.pdf

2) РИА Новости. Статья «Рождение детей с помощью ЭКО стало повседневностью в России».

3) По данным отчета регистра о ВРТ РАРЧ

4) По данным отчета регистра о ВРТ РАРЧ

5) По данным отчета регистра о ВРТ РАРЧ

6) По данным отчета регистра о ВРТ РАРЧ