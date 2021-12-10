Новогодние корпоративы: Да веселью без похмелья!

Для хорошего настроения алкоголь совсем не обязателен! Фото: Shutterstock

Признайтесь честно: вы ждете новогодних праздников, чтобы весело отдохнуть или безнаказанно выпить? Мы так привыкли, что без алкоголя невозможно расслабиться, что не представляем без него отпуск или каникулы. Многие отвыкли веселиться без рюмки горячительного и не обращают внимания на то, что организм уже давно намекает, что ему это не нравится (см. «Тревожные сигналы»).

Между тем, по данным многочисленных международных исследований, даже 30 мл этанола в день серьезно увеличивают риск смерти. Для понимания: 30 мл этанола - это два бокала вина или три рюмки водки. Или 800 мл пива. Но даже такое, казалось бы, небольшое количество алкоголя больно бьет по всем нашим органам (см. таблицу).

Важно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Тревожные сигналы:

как тело сигналит о том, что ему не нравится алкоголь

1. Сильное похмелье.

Интоксикация (или ее отсутствие) от алкоголя зависит от двух ферментов: алкогольдегидрогеназа и альдегидегидрогеназа. Они участвуют в расщепление алкоголя. И если они не успевают выработаться, то у человека проявляется как сильное опьянение, так и похмельный синдром: головная боль, тошнота и прочие «радости». Чем сильнее похмелье и опьянение, тем хуже выработка нужных ферментов, тем выше токсичное действие алкоголя.

2. Растущий вес.

Эта проблема свойственна скорее женщинам, мужчин она затрагивает реже. И дело не только в калорийности самого алкоголя, но в том, что при регулярном злоупотреблении приостанавливается выработка гормона лептина, который контролирует чувства голода и насыщения. Поэтому начинает казаться, что постоянно хочется есть. И автоматически съедается все, что под рукой.

3. Пропала радость от секса.

Казалось бы, алкоголь расслабляет и, наоборот, способствует близости. Но чем дольше человек пьет, чем выше доза ежедневного алкоголя, тем ниже либидо. Причем удовлетворение от секса исчезает и у мужчин, и у женщин. А у женщин алкоголь также провоцирует раннее начало менопаузы, поскольку сильно сокращает выработку яйцеклеток.

4. Провалы в памяти.

Алкоголь в целом влияет на взаимодействие мозга и остального тела. Все мы знаем эти симптомы опьянения: речь становится затрудненной, мысли скачут, нарушается координация. А утром - ничего не помню... Провалы в памяти - уже серьезный признак проблем с алкоголем. Помните: длительное злоупотребление алкогольными напитками может привести к необратимым нарушениям в функционировании мозга.

5. Морщины, сухая кожа.

Обезвоживание организма из-за спиртного рано или поздно отразится на состоянии кожи: она быстрее начнет терять эластичность, станет слишком сухой и появятся ранние морщины. Это в первую очередь касается женщин. У мужчин любовь к спиртному проявляет в красных глазах и одутловатости лица.

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Кстати Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВАЖНО

Самый опасный миф:

«Я всего одну рюмку выпил, через три часа можно за руль».

Даже небольшая выпитая доза спиртного резко ухудшает концентрацию и внимание. Дает мнимое чувство безопасности. Часто выпивший человек, расслабившись за рулем, неосознанно превышает допустимую скорость.

Формально «безопасные» 0,3 промилле в крови - это примерно 150 г вина или 300 г пива. Но на наше поведение влияют множество факторов. Например, женщины пьянеют быстрее, а выводится алкоголь из их организма медленнее.

Также чем старше человек, тем медленнее проходит опьянение, становится хуже концентрация и реакция. Под воздействием алкоголя это может усугубиться. Кроме того, даже от небольшого количества алкоголя могут внезапно обостриться хронические заболевания.

Помните, ноль - лучший градус для жизни! Особенно если часть жизни проходит за рулем.

Эти и другие сигналы можно найти на портале Минздрава России о здоровом образе жизни takzdorovo.ru.