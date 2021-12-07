VK Звонки запустили собственную AR-технологию замены фона в веб-версии

Специально для веб-версии команда VK Звонков усовершенствовала AR-технологию замены фона

Платформа VK Звонки усовершенствовала AR-технологию замены фона — благодаря собственным разработкам виртуальные фоны появились и в веб-версии сервиса. В составе технологии более лёгкая нейросетевая модель сегментации и алгоритмы быстрой отрисовки текстур, которые позволяют заменять фон во время звонка в режиме реального времени на любых устройствах — теперь и в браузере. К запуску свои уникальные виртуальные фоны представили Little Big, Cream Soda, Клава Кока, NILETTO и другие звёзды — фоны доступны в мобильном приложении ВКонтакте, веб-версии социальной сети и в отдельном десктопном приложении VK Звонки. Также пользователи могут загружать свои персональные фоны, которые будут синхронизированы на всех устройствах.

Специально для веб-версии команда VK Звонков усовершенствовала AR-технологию замены фона — низкоуровневая реализация модели сегментации находит человека в кадре и строит его точный и плавный контур. Нововведение в том, что все вычисления выполняются в параллельном потоке, чтобы использование виртуального фона не влияло на скорость работы ВКонтакте и соседних вкладок браузера.

Теперь и в веб-версии VK Звонков спикер может спокойно двигаться во время вызова и не переживать, что собеседники заметят обстановку позади него. Виртуальный фон также помогает создать нужное настроение во время звонка: например, почувствовать себя увереннее во время рабочего обсуждения. А организаторы мероприятий могут установить на фон логотип бренда, чтобы запомниться аудитории.

К запуску новой технологии специально для VK Звонков свои уникальные виртуальные фоны подготовили популярные российские артисты — Little Big, Cream Soda, Клава Кока, NILETTO, а также творческое объединение Gazgolder, сообщества Cercle и фестиваля «Дикая Мята». Свои AR-фоны также представит и знаменитый писатель Дмитрий Глуховский: презентация пройдёт 15 декабря в 19:00 во время его разговора с поклонниками в VK Звонках. Трансляцию звонка можно будет посмотреть в официальном сообществе автора.

Александр Тоболь, технический директор ВКонтакте, VK Видео и VK Звонков:

«С помощью VK Звонков каждый месяц свыше 20 миллионов человек решают самые разные задачи: обсуждают рабочие вопросы с коллегами, учатся, общаются с друзьями, проводят масштабные мероприятия на тысячи участников. Мы постоянно улучшаем платформу, создаём и оптимизируем наши технологии для обеспечения работы видеозвонков на любых устройствах. Обновлённая нами AR-технология замены фонов во время звонка обеспечит высокое качество изображения при низкой нагрузке на устройство пользователя и позволит уверенно использовать виртуальные фоны во время звонка в том числе и в веб-версии нашего сервиса».

Ранее VK Звонки первыми в мире сняли ограничение на число участников видеозвонка. Каждый из них может включить камеру и микрофон и общаться без лимитов по времени. Это стало возможным благодаря реализации проприетарной технологии горизонтального масштабирования звонка. А для пользователей социальной сети ВКонтакте стал доступен отдельный раздел «Звонки». В нём можно создать звонок с доступом по ссылке, посмотреть историю вызовов, в том числе пропущенных, присоединиться к текущим конференциям или быстро связаться с друзьями из списка контактов.