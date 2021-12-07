Реакция на альбом Оксимирона в соцсетях: «Моргенштерн - это на разок. А это, как Доктор Хаус и Железный человек»

Оксимирон выпустил первый за шесть лет альбом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В начале декабря рэпер Оксимирон выпустил первый за шесть лет альбом -«Красота и уродство» (22 трека). Обложку к альбому нарисовал сам Борис Гребенщиков. Самом собой, для фанатов музыканта это главное событие года, а по в соцсетях обсуждение новой работы Оксимирона основной тренд. Даже те, кто никогда Окси не слушал, втянуты в полемику, или, как минимум, знают, что об этом все говорят. Почему это действительно важное событие?

Что говорят те, для кого это важно? Мы решили выяснить, заглянув в молодежные группы в соцсетях.

Предыстория. Шантаж и молчание

Мирон Фёдоров (настоящее имя Оксимирона) еще в начале ноября 2021 на своей страничке в соцсетях подогрел интерес к будущему релизу.

Сначала он выпустил клип на песню «Кто убил Марка?», который содержит ответ репера на историю десятилетней (!) давности.

Тогда другой рэпер, совсем не столь значимый для нашей культуры, по имени Жиган вместе с друзьями ворвался в квартиру, где находился Оксимирон и его товарищ. Хулиганы силой заставили рэпера встать на колени и извиняться. При этом Жиган дает беззащитному оппоненту пощечину.

Это видео использовалось для того, чтобы шантажировать Оксимирона и в итоге стало причиной его многолетнего молчания и длительной депрессии. В новом треке поэт анализирует и свое состояние, и причины своей слабости, и своих страхов, и своей боли. И рассказывает о том, как он смог эту травму пережить и снова начать писать.

Через пару недель был опубликован микстейп «Смутное время», в котором были представлены три новых трека. Но фанаты не были рады, так как ждали от рэпера альбом, который он обещал выпустить 1 декабря 2021 года.

Вот и альбом

В день выхода альбома в соцсетях появилось множество сообщений с хештегами «ДАЙАЛЬБОМ»

Фанаты писали: «Oxxxymiron- это тот человек, который вырывается в топы не выпущенным альбомом, а только его ожиданием».

Приблизительно в 10 вечера рэпер выпустил пластинку. «Наконец-то разобрались, каким образом нужно выложить альбом» - один из самых популярных комментариев под постом Оксимирона в Инстаграм.

Фанаты восхищенно комментировали пост рэпера. «Ещё не слушала, но считаю этот день самым лучшим в году» и «Всем миром ждали».

Если судить по комментариям в социальных сетях, преданные слушатели смогли простить артиста за потраченные на ожидания нервы- многие были доведены до слёз прослушанными треками.

Песни из альбома в течение десяти часов после релиза попали в чарты, а такое случается крайне редко. В последний раз подобные ситуации происходили с Земфирой и Моргенштерном.

Но как отметил один из комментаторов на YouTube канале «Моргенштерн - это на разок. А это, как Доктор Хаус и Железный человек. Можно пересматривать и переслушивать».

Что говорят люди?

Судя по комментариям под альбомом, возрастная категория слушателей очень разная- и взрослые, и молодые наслаждаются глубиной песен, а также отмечают, что рэпер как был мастером слова, так и остается по сей день.

«Жаль, что убрали дизлайки! Отсутсвие разочарованных в альбоме стремится к нулю»- отметил один из фанатов.

Среди треков в альбоме выделяют композицию «Чувствую», которая записана совместно с Дельфином. Критикам пластинки посоветовали не спешить с выводами, а послушать треки по несколько раз.

В социальной сети Вконтакте пользователи и участники молодежных пабликов, которые посвящены творчеству Оксимирона, оставили следующие реакции на новый альбом «Красота и уродство» (прим. – орфография и грамматика авторов сохранены):

1. «Ты в душах людей, и велико твоё наследие.

Мы дождались альбом - альбом десятилетия».

2. «Не знаю, сколько я буду каждый трек репитеть. Спасибо, Мирон! Долгожданный альбом увидел свет, теперь моя жизнь стала не такая уж и скучная» (данный комментарий набрал 4430 отметок «мне нравится»).

3. «Шикарный альбом, бро. Шесть лет ожидания стоили того. «Я возвращаю слово «село» в слово Барселона, bitch».

4. «Как бы я не хотела, чтобы этот альбом не выходил, но он все же вышел, я еще не послушала, но могу сделать вывод что это будет по канону ужасный альбом, в котором как всегда будут одни непонятные слова которые он сидел часами гуглил в инете, недодиссы и другой мусор, который как и Окси, остался в 14 году. Может уже хватит? Зачем это делать из релиза в релиз — это показывает всю твою бездарность и низкий IQ.

Что касаемо звучания, судя по микстейпу - альбом будет неслушабельным с ужасными рифмами и панчами, такая музыка не может назваться рэпом, лучше послушайте CODE10 и Riley Baby там все на высшем уровне.

Конечно, мужлo это схавает, им то все равно на то, что я написала выше и Оксимирон заработает деньги на такой ужасной музыке, поймите это одна сплошная коммерция».

5. «Фанаты «нищемирона» вы хотите сказать что вы реально ждали это 10 лет? не понимаю тех кто пишет что релиз получился хорошим, весь альбом сплошное нытье окси своим фанатам, если вам нравится слушать как вам на ушко наплакивает дедок, то удачи...для тех, кто считает релиз легендарным, я вас огорчу, альбом набрал 1 миллион за час, что даже близко не рекорд Моргенштерна и даже не рекорд Кизару и Биг Бейби Тейпа, которые главные в индустрии и читают реально о своей жизни, пока окси забил на вас фанатов и отдыхал шесть лет пока вы все терпели».

В ответ на данный комментарий пользователи отвечали подобным образом: «Иди слушай свои «легендарные релизы» от своих кумиров в виде Кизару, Моргена и прочих. Альбом легендарный для тех, кто реально ждал его очень долгое время, для настоящих фанатов, которым не особо важны сколько наберется прослушиваний за час. Человек занимается делом, которое ему нравится и нравилось всегда. Сомневаюсь, что ему сильно важны, опять же, прослушивания в час, в день, в неделю, в месяц и т.д.

Этот релиз обсуждали все 10 лет, рофлили, создавали мемы. Да каммон, все паблики выставляют подобные фото и посты насчёт окси. Уж точно не тебе говорить про его популярность».

6. «Это. Просто. Обалдеть. Пока я ждал этот альбом - я закончил 6 класс, 7 класс, 8 класс, 9 класс. Выпустился из школы. Перешёл в шарагу. Окончил 1 курс, а теперь и половину второго. Я очень рад этому альбому. Это история».

7. «В чем заключается историчность этой копирки Эминема?! Релиз набрал 200к за 20 минут, если бы это был историчный альбом у него было бы больше прослушиваний, чем у реально историчного альбома киразу и тейпа бандана. И да, он бросил своих фанатов на 6 лет, а вы сидели и ждали релиз одновременно с этим слушая Горгород, за счет чего он и жил все эти 6 лет. Как только деньги стали заканчиваться он решил по-быстрому написать альбом, ведь вы так долго ждали релиз».

8. «Окси - легенда. Безумно рад его возвращению.

Как говорил Оксимирон:

я пережил примитивный олд скул,

переживу и однотипный нью скул.

С возвращением».

9. «Звук можно было и по круче сделать».

10. «Судя по отсылкам в альбоме у Мирона все шансы загреметь за решетку. Он в текстах поднимает очень неудобные темы, но что бы это увидеть надо внимательно вчитываться и бесконечно гуглить. Учитывая то, что даже в безобидных треках видят угрозу, в текстах она читается. Малолетки вряд ли поймут, а вот категория средних лет понимает, о чем речь. Но это все намешано в общий котел настолько, что нить того, что он хочет высказать в массы теряется и выглядит как инкрустация...завуалировал и намешал так, что разбираться в сути надо не один день. Похоже на бред на первый взгляд, но там не бред. Сложно ложится на слух и от альбома двоякое впечатление...будто это не музыкальное произведение, а протест, записанный в треки под музыку. Протест понятен, но к чему такие сложности, ведь там черт ногу сломит от того, что он понаписал. Пока копаешь-забудешь о том, до чего хочешь докопаться».

Есть реакция и от взрослых, серьезных слушателей.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что треки с нового альбома рэпера Оксимирона похожи на поэзию XX века.

По мнению Драпеко, Оксимирон «безусловно, талантлив». «Лучше, чем Моргенштерн этот, фрик ужасный», – подытожила она.

А Следственный комитет России начал проверять альбом на наличие нехороших смыслов. Смыслов у Оксимирона много. Любой желающий найдет что-то для себя.