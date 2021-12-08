Нутрицевтики против постковидного синдрома

Коронавирус остается с нами на долгие месяцы. Не только в формате инфекционного поражения, но и в качестве неприятных последствий для здоровья. Одна из наиболее опасных — нарушение функции головного мозга.

Ученые из Цюрихского и Ливерпульского университетов установили, что уже через семь дней вирус проникает в мозг и распространяется по разным его отделам. Тяжесть последствий напрямую зависит от дозы вируса.

Около половины переболевших коронавирусом, в том числе в легкой форме, отмечают следующие неврологические симптомы:

• проблемы с концентрацией внимания и подбором слов;

• сильная головная боль, усталость;

• бессонница, «мозговой туман»;

• слабость.

Ученые выяснили, что инфекция негативно влияет на интеллект и ухудшает память, может вызывать тяжелые неврологические синдромы, вплоть до инсульта, поражения нервной ткани и позвоночника. У пожилых пациентов коронавирус обостряет болезни Альцгеймера и Паркинсона и другие проявления деменции.

У переболевших отмечается снижение IQ вплоть до 7 пунктов. Даже при легком течение болезни могут возникать сложности с решением интеллектуальных задач, которые раньше давались легко.Европейские исследователи говорят о том, что последствия схожи со старением, как будто мозг стареет на 10 лет, за очень короткий период.

Самая распространенная патология, связанная с поражением передней части головного мозга — длительная потеря обоняния и вкуса. Её отмечают от 22% до 68% пациентов, из них минимум у 14% она носит затяжной характер. Да, дело вовсе не в нарушении слизистой носа, исследования американских ученых при Гарвардской медицинской школе показали, что ковид повреждает шванновские клетки нервной системы, провоцируя некорректную работу обонятельных нервов.

Научный журнал Science Advances также опубликовал статью, где доказано, что коронавирус не вызывает прямой гибели нейронов, а значит, обоняние реально восстановить даже при длительной потере. Для этого в программу реабилитации необходимо включить продукты для поддержки нервной системы и питания клеток мозга.

Лидия Синицина, врач-валеолог компании Мейтан:

— Учитывая огромное количество медикаментов, которые применяются для борьбы с Covid-19, во время реабилитации лучше постараться не нагружать организм и печень. Стоит обратить внимание на нутрицевтики — продукты, которые содержат экстракты трав, витамины, а также биологически активные вещества, обеспечивающие нас необходимым количеством макро- и микроэлементов.

Нутрицевтики различаются между собой по составу, механике и направленности действия. Так, для поддержки мозговой деятельности нужно выбирать продукты, содержащие витамины группы В, экстракты женьшеня, гинкго билоба и омега-кислоты. Например, PRO IQ от МейТан.

— Компоненты PRO IQ восстанавливают связи между нервными клетками, то есть действуют на причину исчезновения обоняния, — отмечает врач-валеолог. — Уникальность PRO IQ в том, что все необходимые вещества идут в липосомной форме, полностью усваиваются и не нагружают печень.

При этом компоненты нутрицевтика не только способствуют нормализации работы мозга, но и улучшает память, концентрацию внимания, способность к обучению и усвоению больших объемов информации, снижают вероятность старческого слабоумия и угасания интеллекта.

Неврологические и психические нарушения — это лишь малая часть айсберга. Журнал Королевского медицинского общества опубликовал исследование по наиболее распространенным постковидным синдромам. Цифры неутешительные:

47% пациентов отмечают усталость, 32% — одышку, 25% жалуются на мышечные боли и еще 20% на боль в суставах. По 18% приходится на головную боль и кашель, 15% — на боль в грудной клетке.

И это без учета проблем с ЖКТ и сердцем, риска развития хронических заболеваний.

Какими бы ни были последствия перенесенной инфекции, избавиться от них как можно скорее поможет нутрицевтическая поддержка.

В борьбе с эмоциональным перенапряжением и хронической усталостью применяйте нутрицевтик Happy People. Входящий в его состав экстракт кожуры банана способствует повышению уровня серотонина — гормона счастья в организме и нормализует сон.

Для укрепления иммунитета и общего состояния организма после перенесенного заболевания, повышения ресурсности, восполнения дефицитов витаминов — нутрицевтик Daily Vita.

Для восстановления подвижности суставов, оздоровления опорно-двигательного аппарата применяют нутрицевтики Joint Protector и PRO-Genesis.

А для восстановления и детоксикации печени — нутрицевтик Liver PRO. Синергия куркумы, артишока, незрелого манго и комплекса витаминов защищает клетки от повреждения, способствует правильному метаболизму и выведению токсинов.

Важно отслеживать состояния здоровья и своевременно реагировать на изменения в работе систем организма.

Нутрицевтики применяются не только для поддержки организма в период реабилитации, но и для профилактики.Их задача — довести содержание естественных эссенциальных макро- и микронутриентов в суточном рационе до нормы. Получить консультацию и купить нутрицевтики можно на сайте или в офисах продаж МейТан в вашем городе.