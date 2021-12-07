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Происшествия7 декабря 2021 13:40

Стрельба в МФЦ в Москве 7 декабря 2021, есть жертвы: пострадал ребенок

Напавшего обезвредил полицейский, который пришел в центр госуслуг
Андрей АБРАМОВ
Андрей АБРАМОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Как стало известно kp.ru, задержан Сергей Глазов. Ему 45 лет, уроженец Пензенской области.

Как стало известно kp.ru, задержан Сергей Глазов. Ему 45 лет, уроженец Пензенской области.

Фото: СОЦСЕТИ

— В МФЦ «Рязанский» произошла трагедия. В результате стрельбы неизвестного погибли два человека, трое пострадали. Убийцу задержали. Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым, — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем твиттере.

Все произошло около трех часов дня 7 декабря. Центр госуслуг расположен неподалеку от метро «Окская». В этом же здании (Новокузьминская 1-я, 10) находится управа района, совет ветеранов и другие казенные учреждения.

Погибли сотрудник «Моих документов» — 34-летний администратор центра, который при входе помогает взять талон и консультирует посетителей — и сотрудника службы безопасности. По уточненным данным, ранены не три, а четыре человека. Среди них десятилетняя школьница. Нападавший стрелял из пистолета. Выпустив всю обойму, он кинулся на улицу.

Его удалось обезвредить сотруднику полиции, который в это время был МФЦ как рядовой посетитель.

Возбуждено уголовные дело за убийство двух человек и незаконный оборот оружия. Только по первой статье мужчине грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Возбуждено уголовные дело за убийство двух человек и незаконный оборот оружия. Только по первой статье мужчине грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Фото: СОЦСЕТИ

— На месте события был сотрудник подразделения управления по вопросам миграции. Он сумел догнать и обезвредить нападавшего. Подозреваемый доставлен в райотдел, — сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Как стало известно kp.ru, задержан Сергей Глазов. Ему 45 лет, уроженец Пензенской области. В 94-м он пошел в армию. Служил на Дальнем Востоке в погранвойсках. Дослужился до подполковника.

Возбуждено уголовные дело за убийство двух человек и незаконный оборот оружия. Только по первой статье мужчине грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Однако до этого может и не дойти. Как рассказали «Комсомолки» очевидцы инцидента, в момент нападения Глазов вел себя неадекватно. Кричал про вселенский заговор. Если экспертиза признает его невменяемым, то суд вынужден будет заменить колонию на принудительное лечение в психиатрической клинике.

ЧППроисшествия: ЧП