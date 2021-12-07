Как стало известно kp.ru, задержан Сергей Глазов. Ему 45 лет, уроженец Пензенской области. Фото: СОЦСЕТИ

— В МФЦ «Рязанский» произошла трагедия. В результате стрельбы неизвестного погибли два человека, трое пострадали. Убийцу задержали. Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым, — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем твиттере.

Все произошло около трех часов дня 7 декабря. Центр госуслуг расположен неподалеку от метро «Окская». В этом же здании (Новокузьминская 1-я, 10) находится управа района, совет ветеранов и другие казенные учреждения.

Погибли сотрудник «Моих документов» — 34-летний администратор центра, который при входе помогает взять талон и консультирует посетителей — и сотрудника службы безопасности. По уточненным данным, ранены не три, а четыре человека. Среди них десятилетняя школьница. Нападавший стрелял из пистолета. Выпустив всю обойму, он кинулся на улицу.

Его удалось обезвредить сотруднику полиции, который в это время был МФЦ как рядовой посетитель.

Возбуждено уголовные дело за убийство двух человек и незаконный оборот оружия. Только по первой статье мужчине грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Фото: СОЦСЕТИ

— На месте события был сотрудник подразделения управления по вопросам миграции. Он сумел догнать и обезвредить нападавшего. Подозреваемый доставлен в райотдел, — сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Как стало известно kp.ru, задержан Сергей Глазов. Ему 45 лет, уроженец Пензенской области. В 94-м он пошел в армию. Служил на Дальнем Востоке в погранвойсках. Дослужился до подполковника.

Возбуждено уголовные дело за убийство двух человек и незаконный оборот оружия. Только по первой статье мужчине грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Однако до этого может и не дойти. Как рассказали «Комсомолки» очевидцы инцидента, в момент нападения Глазов вел себя неадекватно. Кричал про вселенский заговор. Если экспертиза признает его невменяемым, то суд вынужден будет заменить колонию на принудительное лечение в психиатрической клинике.