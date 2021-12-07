Путин: впервые в современной истории запускаем сразу 10 станций

Владимир Путин принял участие в церемонии запуска новых станций БКЛ. Фото: Иван МАКЕЕВ

В церемонии запуска новых станций БКЛ Владимир Путин поучаствовал дистанционно. Весь день президент в Сочи готовился к видеоконференции с Джо Байденом. Но даже внешняя политика не помешала российскому главе отдать должное строителям метро.

- Впервые в современной отечественной истории метростроения запускается сразу 10 станций. Они заметно улучшат транспортную доступность на западе и юге Москвы. Для миллионов людей поездки станут более удобными, - рассказал Путин.

Президент добавил, что большая кольцевая ветка изменит «весь ритм жизни города».

Сегодня к столичному метро присоединили сразу 10 новых станций. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Гигантская по своим масштабам работа! А после завершения строительства всего объекта, смычки Большой кольцевой линии – оно будет претендовать на то, чтобы превратиться в самое длинное метрокольцо в мире, - заявил российский глава на церемонии.

Путин вспомнил, что за последние 10 лет в столице введено 100 новых станций метро и МЦК. Стратегию развития столичного общественного транспорта он не раз обсуждал с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Мы лет 10 назад обсуждали проблемы, которые надвигаются на Москву. Говорили, что это главный вызов для города, жителей и руководства: транспорт, транспортные развязки. Сделать город динамичным – было важнейшей задачей, - сказал президент градоначальнику.

Мэр ответил, что через Москву проезжает 60% всех пассажиров столицы. БКЛ станет центральным проектом всего городского транспортного узла.

- Надеюсь, в 2023 году кольцо полностью замкнется и будет работать в полноценном режиме, - добавил Собянин.

В 2023 году кольцо БКЛ должно заработать полностью. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поезд метро символично погудел, после путинского: «Начинайте», - официально запустившего движение.

- Если разрешите, мы поедем, - обратился к президенту мэр. Российский глава в ответ пошутил, что Собянин «ведет себя остjрожно», когда говорит о перспективах. А ведь уже скоро метро разрастется до 293 станций.