Plonq запустил проект по переработке одноразовых электронных сигарет

В декабре 2021 команда Plonq запускает масштабную экоинициативу по сбору и переработке использованных электронных сигарет. Партнером бренда выступает компания «Собиратор», которая побуждает людей к осознанному образу жизни и экологизирует бизнес.

Совместный проект Plonq и Собиратора направлен на создание новой нормы использования одноразовых электронных сигарет.

6 декабря 2021 года команда Plonq разместила контейнеры для сбора использованных одноразовых ЭСДН в 50 партнерских точках продаж по Москве. В течение 2022 года команда Plonq планирует масштабировать сеть пунктов приема отработанных ЭСДН по всей России. В дальнейшем инициатива распространится на другие страны СНГ.

Сегодня в России нет утвержденных нормативов обращения с многокомпонентными отходами, поэтому ответственность за заботу об окружающей среде должны взять на себя сами производители, считает национальный директор по продажам Plonq Антон Моисейченко:

«Российское законодательство не устанавливает четкого алгоритма переработки и утилизации сложных отходов, к которым относятся использованные одноразовые электронные сигареты. Поэтому Plonq стремится ввести внутренние экостандарты и призвать других производителей последовать этому примеру. Уверен, что при поддержке Собиратора нам удастся осуществить эту инициативу и положительно повлиять на рынок электронных систем доставки никотина».

Контейнеры от Plonq и Собиратора для сбора отработанных устройств будут использовать и для сбора одноразовых электронных сигарет других брендов. По словам представителя компании «Собиратор» Эльвиры Салиевой, совместный кейс проекта с Plonq должен задать новый стандарт для всего рынка вейпов и электронных сигарет в России:

«Мы очень рады, что в российской вейп-индустрии есть социально-ответственные компании. Тот факт, что Plonq первыми вышли с нами на связь и предложили стратегию бережного обращения с использованными устройствами, воодушевляет и обнадеживает. Надеемся, что примеру компании последуют и другие производители в смежных и других областях».

По словам Антона Моисейченко, рынок СНГ — один из приоритетных регионов для компании Plonq. Со временем инициатива будет расширена на другие страны мира.

Вся информация о проекте доступна по ссылке: https://plonq.ru/eco

Справка:

За сентябрь-октябрь 2021 года в России было продано ~8 млн электронных сигарет. Как правило, пользователи выбрасывают отработанные устройства. Впоследствии отходы сжигают или захоранивают, нанося экологии непоправимый вред: при производстве и сжигании пластиковых устройств в атмосферу выделяются миллионы тонн углекислого газа, захороненный пластик разлагается 200-500 лет, а сотни видов животных находятся под угрозой вымирания из-за отравления почв и водоемов.

О Собираторе

Собиратор — команда экспертов в теме раздельного сбора, переработки и экологичного образа жизни. Компания работает над формированием общества осознанного потребления, способствует экологизации общества и бизнеса, проводит образовательные мероприятия для повышения информированности о состоянии экологии и способах защиты окружающей среды.

Собиратор вырос из проекта, который был известен московским Экоцентром. Сегодня это компания с тремя Экоцентрами в России и большими планами на расширение в регионы.