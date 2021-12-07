Может арендодателям встать на колено перед квартиросъемщиками?

Удивительно, что собственника недвижимости просто лишают права сдавать свою квартиру по тем ограничениям, которые он считает для себя приемлемыми. Фото: Евгения ГУСЕВА

У крупного сервиса по продаже и аренде недвижимости случилось обострение синдрома парламента Чеченской республики. Менеджеры Циана в этом жестком конкурентом мире нащупали болевую точку, нажав на которую можно серьезно хайпануть. Если у преступников нет национальности (эту норму требуют прописать законодательно политики с Северного Кавказа), то и у квартиросъемщиков ее быть не должно, решили в Циане и объявили новые правила публикации объявлений.

Они теперь не должны «содержать изложенные в любой форме предпочтения, основанные на расе или этнической принадлежности (включая такие признаки как цвет кожи, этническое и национальное происхождение, национальность, гражданство и вероисповедание). То есть, отныне известная приписка «сдаю только славянам» под запретом. Будем считать, что IPO, которое компания совсем недавно провела на Нью-Йоркской фондовой бирже, это просто совпадение. А то ведь так дойдем и до того, что арендодателю придется вставать на колено перед квартиросъемщиком.

Удивительно, что собственника недвижимости просто лишают права сдавать свою квартиру по тем ограничениям, которые он считает для себя приемлемыми. А ведь некоторые «кощунники» пишут «только семейным парам» - а это уже может расцениваться как атака на права представителей нетрадиционных «ценностей», однополые браки у нас пока не разрешены. А как быть с условием «без домашних животных» - тут должны возмутиться представители Лиги защиты четверолапых.

«Сдам квартиру семье любой национальности, которая, как и я разделяет любовь к свиному салу, трелям гармони, танцам вприсядку и живописи Константина Васильева. Отдельным плюсом будет, если ваши прадеды стояли на Угре с северо-западной стороны...», - уже иронизируют в Сети.

Пользователи уже отреагировали в комментариях к приложению Циана в Google Play. Они возмущены навязыванием «чуждой идеологии» и грозят перейти в другой, более консервативный сервис.

Кстати, ранее другая площадка по аренде жилья придумала, как зарабатывать на дремучих «русских националистах», не привлекая внимание активистов BLM. Российская группа в Facebook Flats For Friends обязала к каждому объявлению делать такую милую приписку: ««Приветствуются жильцы всех национальностей, происхождений, полов, возрастов, предпочтений в любви». Но если ты с таким правилом не согласен, то можешь запросто купить «платный пост для дискриминаторов» за 499 рублей. Никаких принципов, просто бизнес.