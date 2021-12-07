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Общество7 декабря 2021 15:30

Может арендодателям встать на колено перед квартиросъемщиками?

Спецкор kp.ru Александр Коц - о запрете одной из компаний по сдаче жилья называть национальность арендаторов
Александр КОЦ
Александр КОЦ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Удивительно, что собственника недвижимости просто лишают права сдавать свою квартиру по тем ограничениям, которые он считает для себя приемлемыми.

Удивительно, что собственника недвижимости просто лишают права сдавать свою квартиру по тем ограничениям, которые он считает для себя приемлемыми.

Фото: Евгения ГУСЕВА

У крупного сервиса по продаже и аренде недвижимости случилось обострение синдрома парламента Чеченской республики. Менеджеры Циана в этом жестком конкурентом мире нащупали болевую точку, нажав на которую можно серьезно хайпануть. Если у преступников нет национальности (эту норму требуют прописать законодательно политики с Северного Кавказа), то и у квартиросъемщиков ее быть не должно, решили в Циане и объявили новые правила публикации объявлений.

Они теперь не должны «содержать изложенные в любой форме предпочтения, основанные на расе или этнической принадлежности (включая такие признаки как цвет кожи, этническое и национальное происхождение, национальность, гражданство и вероисповедание). То есть, отныне известная приписка «сдаю только славянам» под запретом. Будем считать, что IPO, которое компания совсем недавно провела на Нью-Йоркской фондовой бирже, это просто совпадение. А то ведь так дойдем и до того, что арендодателю придется вставать на колено перед квартиросъемщиком.

Удивительно, что собственника недвижимости просто лишают права сдавать свою квартиру по тем ограничениям, которые он считает для себя приемлемыми. А ведь некоторые «кощунники» пишут «только семейным парам» - а это уже может расцениваться как атака на права представителей нетрадиционных «ценностей», однополые браки у нас пока не разрешены. А как быть с условием «без домашних животных» - тут должны возмутиться представители Лиги защиты четверолапых.

«Сдам квартиру семье любой национальности, которая, как и я разделяет любовь к свиному салу, трелям гармони, танцам вприсядку и живописи Константина Васильева. Отдельным плюсом будет, если ваши прадеды стояли на Угре с северо-западной стороны...», - уже иронизируют в Сети.

Пользователи уже отреагировали в комментариях к приложению Циана в Google Play. Они возмущены навязыванием «чуждой идеологии» и грозят перейти в другой, более консервативный сервис.

Кстати, ранее другая площадка по аренде жилья придумала, как зарабатывать на дремучих «русских националистах», не привлекая внимание активистов BLM. Российская группа в Facebook Flats For Friends обязала к каждому объявлению делать такую милую приписку: ««Приветствуются жильцы всех национальностей, происхождений, полов, возрастов, предпочтений в любви». Но если ты с таким правилом не согласен, то можешь запросто купить «платный пост для дискриминаторов» за 499 рублей. Никаких принципов, просто бизнес.

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