Казахстан зовет иностранный бизнес вкладываться в строительство «зеленой экономики»

Фото: www.akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял группу представителей крупных иностранных и международных инвестиционных компаний.

Эта встреча состоялась накануне четвертого Казахстанского круглого стола по глобальным инвестициям (KGIR). Глава государства побеседовал с бизнесменами о мерах, призванных улучшить инвестиционный климат в стране, который считается одним из базовых критериев развития экономики и требует скоординированной работы государственных институтов и бизнеса.

Выступая перед гостями, президент Казахстана отметил принципиальную роль иностранных инвестиций в развитии республики. Системная работа над созданием благоприятного инвестиционного климата, по его мнению, позволила Казахстану стать крупнейшей экономикой Центральной Азии. «За годы независимости мы привлекли более 370 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. Государство уделяет приоритетное внимание поддержке инвесторов. Мы ввели принцип индивидуальной и комплексной поддержки каждого инвестора», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

«У нас будет замечательное партнерство»

Насколько серьезно власти Казахстана относятся к притоку инвестиций, видно хотя бы из того, что президент республики лично возглавляет Совет иностранных инвесторов. И дело не ограничивается привлечением прямых инвестиций в реальный сектор экономики. Большое внимание уделяется также развитию рынка ценных бумаг и привлечению иностранных портфельных инвесторов, благодаря чему выстроен крупнейший рынок капитала в регионе.

«Национальный банк как ключевой финансовый регулятор активно работает над дальнейшим развитием рынков долговых обязательств и ценных бумаг. В Казахстане создана развитая правовая и материальная инфраструктура. В стране успешно функционируют две фондовые биржи - KASE в Алматы и Международный финансовый центр «Астана», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он также проинформировал участников встречи о планах по приватизации более чем 700 государственных предприятий в различных отраслях экономики Казахстана, в том числе нефтегазовой, энергетической, инфраструктурной промышленности. «Мы считаем предпочтительным размещение акций крупнейших компаний на национальных фондовых биржах», - пояснил президент.

Меры по поддержанию и развитию сферы привлечения в Казахстан иностранных инвестиций не остаются незамеченными на мировом финансовом рынке. Выступая на встрече с президентом республики, руководители международных инвестиционных фондов отмечали, что современный Казахстан рассматривают не только как страну с богатыми природными ресурсами, но и как государство, обладающее большим технологическим потенциалом.

«Я буду продолжать дальше изучать вашу страну, рынки, которые здесь есть, и, надеюсь, у нас будет замечательное партнерство в будущем», - заявил президент американской инвестиционной компании Luxor Capital Дуглас Снайдер.

Фото: www.akorda.kz

Экономика Казахстана «позеленеет»

В этот же день премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин провел заседание Совета по улучшению инвестиционного климата, на котором обсуждалось развитие индустрии возобновляемых источников энергии в рамках реализации обязательств Казахстана по итогам глобального саммита по изменению климата СОР26, прошедшего в ноябре в Глазго. На встрече прозвучали доклады представителей иностранных и международных организаций, таких как Американская торговая палата, Международное экономическое агентство, Международный валютный фонд, а также работающих в Казахстане иностранных дипломатов и представителей деловых кругов.

Участники заседания обсудили организационные, законодательные и финансовые аспекты процесса декарбонизации промышленности, развитие «зеленой экономики» в целом. Аскар Мамин напомнил, что на саммите в Глазго Казахстан объявил о запланированном к 2030 году росте объема энергии из возобновляемых источников в 5 раз - с 3% до 15%, о повышении уровня поглощения углерода за счет посадки на территории страны более 2 млрд деревьев, а также о стратегической цели – достичь к 2060 году углеродной нейтральности.

Премьер-министр подчеркнул, что Казахстан уже принял ряд мер по улучшению инвестиционной среды для привлечения иностранного капитала и передовых технологий в отрасль альтернативной энергетики. Результатом стало введение в 2020 году в эксплуатацию 25 проектов в сфере возобновляемой энергетики общей мощностью почти 600 МВт. Объем инвестиций в этой области превысил 510 млн долларов. По итогам нынешнего года в Казахстане будет введено в действие еще 22 «зеленых» проекта совокупной мощностью 450 МВт с привлечением 445 млн долларов инвестиций.

В течение ближайших четырех лет в Республике Казахстан будет запущено более 60 новых проектов в сфере возобновляемых источников энергии общей мощностью 2400 МВт и объемом инвестиций более 2,5 млрд долларов. Глава кабинета отметил, что модернизации энергетического сектора Казахстана будет способствовать соглашение о стратегическом сотрудничестве между АО «Самрук-Казына» и базирующейся в Объединенных Арабских Эмиратах британской акционерной компанией Abu Dhabi Developmental Holding Company. Большие перспективы у инвестиционных проектов по строительству в Казахстане солнечных и ветровых электростанций общей мощностью 4 ГВт.

«В целом к 2030 году в Казахстане планируется ввод свыше 180 проектов возобновляемой энергетики совокупной мощностью 9 ГВт. Нет сомнений, что наша страна своевременно выполнит все свои обязательства в рамках СОР26», - заявил Аскар Мамин.

Фото: www.akorda.kz

«У России и Казахстана широкие перспективы для работы в сфере «зеленого» роста»

Политика по привлечению в Казахстан иностранных инвестиций энергетической сферой далеко не ограничивается. Можно с уверенностью сказать, что одним из показательных примеров успешного торгово-промышленного и финансового сотрудничества республики с другими государствами являются инвестиции из России, и шире – связи с российским бизнесом.

На прошедшем нынешней осенью XVII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России президент Касым-Жомарт Токаев напомнил, что в республике открыто более 7,5 тысячи российских и почти 3,5 тысячи совместных предприятий. За период проведения ежегодного форума с 2003 года товарооборот между странами-соседями вырос в 3,5 раза. Ожидается, что по итогам нынешнего года взаимная торговля может достигнуть рекордных показателей в 20 млрд долларов. Что касается инвестиционной привлекательности, то объем прямых российских инвестиций в Казахстан за последние 15 лет составил более 16 млрд долларов, казахстанских инвестиций в Россию - 4,5 млрд долларов.

Обращаясь в рамках Форума межрегионального сотрудничества к Владимиру Путину, президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что между Казахстаном и Россией ведется активное сотрудничество в области «зеленой экономики». По словам Токаева, наши страны имеют колоссальный потенциал для развития возобновляемой и альтернативной энергетики, для привлечения инвестиций в эту сферу Казахстан оказывает всестороннюю поддержку инвесторам, в частности гарантирует закупки по аукционному тарифу на срок до 15 лет.

В республике успешно работает российская компания «Хевел», чей общий объем проектов по производству солнечной генерации уже достиг 240 МВт. Казахстан также обладает высоким потенциалом ветровой энергии - около 1 трлн кВт/ч в год. Страна входит в число восьми государств с высоким экспортным потенциалом «зеленого» водорода.

«Очевидно, что реализация проектов в сфере альтернативной энергетики требует формирования производственной и научной инфраструктуры, наличия высококвалифицированных кадров. Поэтому мы создаем центр компетенций по высокотехнологичным инновациям в энергетической сфере. Россия, как известно, имеет мощную научную базу и соответствующий кадровый потенциал, поэтому мы заинтересованы в приглашении российских специалистов к взаимовыгодному сотрудничеству, - сказал президент Казахстана. - Для роста «зеленой экономики» большое значение имеет развитие рынка «зеленого» финансирования. На базе международного финансового центра «Астана» для этого созданы все необходимые условия. Думаю, российские эмитенты могли бы рассмотреть возможность выпуска «зеленых» ценных бумаг на данной площадке».

Российский президент согласился с коллегой. «У России и Казахстана широкие перспективы для совместной работы в сфере экологии и «зеленого» роста. Рассчитываем, что к ней будут активно подключаться все регионы наших стран», - сказал Владимир Путин.