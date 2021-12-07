Началась встреча Путина и Байдена

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден (на экране по видеосвязи) перед началом двусторонних переговоров. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

В Кремле заранее предупредили, что публике покажут только самое начало встречи Владимира Путина и Джо Байдена. Правда, даже оно получилось необычно коротким – трансляция длилась дай бог секунд десять.

Но и этого достаточно, чтобы оценить атмосферу видеоконференции. Российский глава сидит за длинным полированным столом. Перед ним несколько листов бумаги и телефон.

С противоположной стороны экран, куда выводится картинка из Белого дома.

- Приветствую, господин президент, - с улыбкой поздоровался Путин.

- К сожалению, не пришлось увидеться на встрече «большой двадцатки». Надеюсь, в следующий раз мы сможем встретиться лицом к лицу, - ответил Байден, приветственно подняв обе руки.

Переводчица американского президента то ли волнуется, то ли не вполне уверена, но слова Байдена звучат несколько коряво.

Переговоры обещают быть тяжелыми. В последние несколько дней Запад изрядно накалил обстановку, угрожая нам санкциями и заверяя, что Россия сразу после нового года начнет войну с Украиной.

Положение на наших западных границах, скорее всего, станет главной темой переговоров. Путин не раз говорил, что настаивает на юридических гарантиях нерасширения НАТО на восток/ Мы не потерпим ракет альянса на территории Украины.

Байден в ответ требует от Москвы гарантий, что мы не начнем с Киевом войну. При этом, гарантировать, что НАТО прекратит подступать к нашим границам, в Вашингтоне не готовы.