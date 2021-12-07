«Помогло голодание!»: Похудевший Николай Басков появился на «Новой Песне года»

Любовь Успенская и Николай Басков на сцене "Песни года". Фото: Иван МАКЕЕВ

В этом году легендарный музыкальный фестиваль «Песня года» отмечает 50-летие. Именно поэтому маэстро Игорь Крутой решил разбить традиционный песенный смотр на два дня - на привычную «Песню года» с известными артистами и на «Новую песню года», где правили балом блогеры.

Даня Милохин. Фото: Иван МАКЕЕВ

Без скандала, как всегда, не обошлось. Молодняк оказался с такой же звёздной болезнью, как многие заслуженные артисты. Так, блогер Егор Шип обматерил за кулисами организаторов премии, хотя сам же попросил их поставить определённую фонограмму.

Егор Шип. Фото: Иван МАКЕЕВ

Выступление не сложилось. Блогера почти не было слышно. В соцсетях Шипа тут же окрестили фанерщиком, мол, петь не умеет, но лезет на сцену.

- Мне не ту фонограмму поставили, - разразился жалобами в Инстаграме кумир подростков.

- Какую вы нам дали, такую и включили, - спокойно объяснили юному артисту организаторы фестиваля.

Валерия на сцене "Песни года". Фото: Иван МАКЕЕВ

Взрослые артисты оказались более лояльными, обошлись без скандалов. Валерия презентовала новый дуэт с Игорем Николаевым и блеснула фигурой, которую выгодно подчеркнул розовый топ и полупрозрачная юбка. Николай Басков тоже приготовил к новогоднему столу новый дуэт с Любой Успенской. Королева шансона демонстрировала ножки в серебряном мини. А постройневший Николай делился новой диетной.

Любовь Успенская и Николай Басков. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Я привел себя в прекрасную форму, похудел, - признался kp.ru Николай Басков. - Я выбрал для себя интервальное голодание. Оно, с одной стороны, людям кажется легким, но оно тяжелое. Физические упражнения важны для мышц, для корпуса, для тела. А все на самом деле зависит от еды. Я просыпаюсь, завтракаю, потом через 8 часов следующий мой прием пищи. И в следующий раз я ем только через 16 часов. Я не голодаю, могу себе на праздниках позволить и сладкое. Сейчас я в прекрасной форме, вешу 76 килограммов.

Валерия. Фото: Иван МАКЕЕВ

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. Фото: Иван МАКЕЕВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сюрпризы «Песни года-2021»: опасное мини Лолиты, сорванный парик Леры Кудрявцевой и заявление Сергея Лазарева о женитьбе

Десятки звезд приняли участие в пятичасовом песенном марафоне, который телезрителям покажут в первых числах января 2022 года (подробности)