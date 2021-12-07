Завершилась встреча Путина и Байдена

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден (на экране по видеосвязи) перед началом двусторонних переговоров. Фото: kremlin.ru

Насколько широко освещалась первая встреча Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, настолько же мало информации о разговоре президентов сейчас. Вся трансляция видеоконференции длилась не дольше десяти секунд. Причем всем журналистам показали только картинку из Сочи.

Никаких кадров из Белого дома так и не было, что особенно удивило западные СМИ. Поэтому, не имея реальной фактуры, журналисты начали раздувать поводы из ничего. Например, Байдена обругали за то, что он поприветствовал Путина, подняв обе руки, и засмеялся, когда забыл нажать кнопку включения звука.

Видимо, СМИ за рубежом считают, что главы ядерных держав должны смотреть друг на друга из под бровей, ругаясь сквозь зубы.

Между тем, пока нет информации, о чем конкретно говорили президенты. В Кремле обещали рассказать журналистам позже об итогах переговоров.

А Джо Байден после встречи с Путиным начал обзвон партнеров – у него запланированы разговоры с Макроном, Меркель, Джонсоном и итальянским премьером Драги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Откуда взялась «закрытая линия», по которой свяжутся Путин и Байден

Президенты впервые воспользуются секретным каналом для видеоконференций (подробности)