Белый дом выпустил официальное заявление по итогам переговоров американского и российских президентов

Переговоры президентов длились чуть больше двух часов. Фото: The White House

Пресс-служба Белого дома распространила официальное заявление по итогам дистанционных переговоров президентов США и России. Его тональность не только лишена агрессивности, но и вообще не похожа на победные реляции, которые она так часто выдает на-гора по любому поводу.

Особого упоминания в сообщении удостоился факт того, что беседа глав двух государств проходила по защищенным каналам связи.

Как и предполагалось, все началось с того, что американская сторона «выразила глубокую озабоченность Соединенных Штатов и их европейских союзников эскалацией Россией сил вокруг Украины». На чем основывается эта озабоченность – Белый дом не поясняет.

Экономические санкции против России, тема которых в последние дни муссировалась в американских СМИ особенно часто, оказались словесной угрозой: «решительные экономические и другие меры» США и их союзники если и применят, то только «в случае военной эскалации».

Достигнутая Путиным и Байденом договоренность: «Два президента поручили своим командам принять меры [по недопущению эскалации]» - признание Вашингтоном того, что Россия и США могут и хотят работать совместно там, где это возможно и необходимо. А «российская эскалация вокруг Украины» - выдумка. Стоит полагать, что Путин убедил Байдена в этом. Теперь масштабы присутствия мнимой эскалации в информационном поле американский президент даже не будет контролировать лично, перепоручив это, согласно тексту заявления, своей команде.

В сообщении американской стороны также говорится, что Путин и Байден обсудили вопросы стратегической стабильности, киберугрозы и совместную работу Вашингтона и Москвы по ряду региональных проблем мирового сообщества.

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