Клара Новикова раскрыла правду о раке груди: "Я часто оказывалась на грани"

Клара Новикова. Фото ТАСС/ Александр Саверкин

Клара Новикова впервые призналась, что у нее удалили опухоль. Рак груди у нее обнаружили совершенно случайно.

Клара Новикова никогда не скрывала, что в ее жизни было очень много переживаний, испытаний, страданий и горя. Одной из драм стало страшное заболевание. "Я часто оказывалась в ситуациях, что называется, на грани,..." - признавалась артистка.

Несколько лет назад ей диагностировали рак груди. "Профессор, который меня оперировал, сказал: «Как только сможешь встать, иди в храм и большую свечу поставь. Я не знаю, как все сложится. Но знаю, что каждый день в медицине происходят открытия, изобретаются лекарства, которые продлят жизнь человеку». Вот с этим я живу..." - заявила артистка.

Она добавила, что на ее теле после удаления опухоли остались последствия. "Может быть, я бы носила что-то другое из одежды… Сейчас есть пластика, я к ней не прибегала. Если я узнаю, что у кого-то есть такая проблема, то буду там первой, чтобы сказать: «Посмотри на меня»", - призналась она в YouTube-шоу "Скажи Гордеевой".

Артистка опасается рецидива, поэтому старается мудро распределять свои силы. "Я бы сделала больше. Играла бы в театре, я бы не ленилась. Очень многое от лени. Отмахиваешься, мол, потом. А потом не получается", - рассуждает она.

В самый тяжелый период Новикову поддерживали близкие. "Любой человек, у которого обнаруживается история эта, разве не думает, что это может его убить? У меня был жив муж, который «переболел» вместе со мной, пережил все вместе со мной. У меня была удивительная девочка-костюмер, которая была со мной в больнице с первого до последнего дня, помогала мне. У меня был гениальный врач. А сама я ходила в соседние палаты к женщинам, которые отказывались от еды, от жизни", - делилась артистка сокровенным.