Ученики Василия Пескова - 5

Северная радуга над Кенозерьем. Фото Константина Кокошкина. 3-е место

Мало какое творческое состязание в России может похвалиться таким количеством участников и длительностью. Уже пятый год подряд ПАО «Транснефть» при поддержке «КП» проводит общероссийский конкурс среди журналистов и блогеров имени Василия Михайловича Пескова «Окно в природу».

Фото: Владимир КОВАЛЬ

За пять лет на призыв сохранить добрую память о лучшем журналисте России откликнулись тысячи неравнодушных людей во многих уголках страны - от Москвы до Курильских островов. И большинство из них взялись за перо и фотоаппарат по примеру Василия Михайловича, читая его фирменную рубрику «Окно в природу».

Бельдунчанский водопад на Путоране и его суровый обитатель. 1-е место Фото: Владимир КОВАЛЬ

В этом году, несмотря на продолжение пандемии и сложность путешествий, участников все равно было много - свыше трехсот. И выбрать из них всего трех лучших было весьма непросто. Впрочем - как и в предыдущие годы.

Перед чаепитием. Стойбище оленеводов на Ямале. 2-е место Фото Веры Костамо/ТАСС.

СКАЗАНО!

Валерий Зиновьев - начальник управления по связям с государственными органами и общественными организациями ПАО «Транснефть»:

- Мы уже пять лет поддерживаем конкурс имени В. М. Пескова. Позвольте мне передать приветствие от президента ПАО «Транснефть» Николая Токарева и поблагодарить как победителей, так и всех участников. Ведь вы помогаете нам сохранять экологию России и прививаете любовь к нашей прекрасной природе.

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ

Владимир Коваль (слева) и Константин Кокошкин. Фото: Иван МАКЕЕВ

1-е место Владимир Коваль. Знаменитый путешественник, фотохудожник, ученый-астроном, участник и организатор десятков экспедиций по поиску метеоритов, в том числе и самого известного - Тунгусского.

Любимое место «работы» - Эвенкия и плато Путорана, которое еще называют краем тысячи водопадов. Оттуда он как раз вернулся перед самым награждением.

Владимир Иванович победил в конкурсе, организованном ПАО «Транснефть» и «Комсомолкой», с серией своих самых ярких снимков дикой природы.

2-е место Вера Костамо. Фотограф-путешественник, сотрудничает с ТАСС с 2020 года.

Вера Костамо. Фото: Вера КОСТАМО

Работала в самых экстремальных условиях: Арктика, ЧС, горячие точки.

На награждении не смогла присутствовать из-за участия в арктической экспедиции судна «Михаил Сомов». Второе место в конкурсе заняла с репортажами из автопробега - от Пермского края до Ямала.

3-е место Константин Кокошкин. Известный фотограф, член Союза художников и Союза фотохудожников России.

Неоднократно печатался во многих изданиях. Автор огромного архива фотографий от Балтики до Тихого океана.

Любимое место - Русский Север, а точнее - Кенозерский национальный парк. С публикацией об этом замечательном месте в журнале «Родина» Константин Кокошкин и занял третье место.