Ургант вспомнил, как в 12 лет посмотрел стриптиз в гостях у Боярского

Иван Ургант. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Иван Ургант в новом выпуске шоу «Вечерний Ургант» поделился забавной историей: телеведущий рассказал, как он впервые в жизни посмотрел стриптиз. Это случилось на дне рождения главного Д’Артаньяна страны – актера Михаила Боярского. Пикантность ситуации заключалась в том, что Ивану на тот момент было всего 12 лет.

Телеведущий пришел на день рождения Боярского вместе со своей семьей – бабушкой Ниной Ургант и отцом Андреем Ургантом. Хозяин дома отмечал 41-летие. На празднике было много народу и, по словам Ивана, ему было неловко среди взрослых. Смущение его возросло еще больше, когда он узнал, что кто-то из друзей решил подарить Боярскому на день рождения стриптизершу.

Ургант вспоминает, что не знал, куда деваться от стыда.

- Я очень переживал. Рядом стояла бабушка, папа. Я не хотел смотреть стриптиз в первый раз в своей жизни с ними, - рассказал Ургант.

Стриптизерша крутилась вокруг именинника и даже в какой-то момент показала грудь. Чтобы скрыть сильное волнение, Иван начал смеяться. Правда смех у него получился неестественным. Телеведущий вспомнил, что после праздника к нему подошел Михаил Боярский и признался, что ему в тот момент было не менее страшно. Иван не упомянул, присутствовали ли тогда в комнате малолетние дети Боярского, например, его дочь Лиза.

С годами Иван стал спокойнее относиться к пикантным танцам и даже изредка выступает в роли эксперта. Например, как-то в шоу «Вечерний Ургант» пришла Ольга Бузова и исполнила танец на шесте. Поющая телеведущая рассказала о личной жизни и творчестве, а также сообщила, что берет уроки танцев на пилоне. Ургант тут же попросил Ольгу продемонстрировать свое умение. На что она с радостью согласилась.

Почти сразу выяснилось, что умеет пока Ольга не слишком много. Под песню «Пока ты без дел» 35-летняя певица показала, как она научилась приседать с широко расставленными ногами, прислоняясь спиной к шесту, а также наклоняться и прогибать спину.

По ходу ее номера Ургант постоянно подшучивал над Ольгой. А в финале, словно в смущении, закрыл лицо руками. После завершения номера телеведущий оценил навыки своей гостьи.

- Ты как будто газопровод строишь, - пошутил Иван.