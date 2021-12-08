Взятие мазка на коронавирусную инфекцию у жительницы города Ахмадабад, Индия. Фото: REUTERS

Рухнули цены на криптовалюту Unvaxxed Sperm, созданную противниками вакцинации от коронавируса. Какое-то время она показывала рост, но теперь практически ничего не стоит. Учредители Unvaxxed Sperm продолжают упорно заявлять, что COVID-19 надо лечить «альтернативными методами», ничего при этом не говоря о дальнейших перспективах своего детища, хотя неоднократно заявляли, что она будет дороже и популярней биткоина.

ЮАР

Местные медики подвели предварительные итоги наблюдений за пациентами с «омикрон»-штаммом. И сообщили, что больные с новым вариантом коронавируса переносят инфекцию гораздо легче, нежели те, у кого найден штамм «дельта». Также, согласно статистике, после выявления «омикрона» смертность от коронавируса в Южной Африке не стала расти.

США

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио подписал указ, обязывающих всех частных работодателей мегаполиса вакцинироваться и допускать к работе только привитых сотрудников. Решение вступит в силу 27 декабря.

Япония

Массовая вакцинация японцев приносит результаты: за последнюю неделю в Стране Восходящего Солнца от коронавируса умерло всего лишь 6 человек. Это самый низкий показатель в Японии с начала второй волны эпидемии. Резко снизился и объем суточных заражений – с 25000 до 200 случаев в день.

КНР

Китайские таможенники отчитались о резком росте экспорта, который вырос на 22% и составил колоссальные $326 миллиардов. Этот показатель вкупе с распространением по миру нового штамма COVID-19 может обеспечить Поднебесной мировое господство в области глобальных поставок.

Евросоюз

Главы минздравов стран-членов ЕС обсудили распространение «омикрона». Они оставили в силе свое более раннее решение, согласно которому в каждом государстве, входящем в Евросоюз, профильные ведомства самостоятельно вырабатывают меры по недопущению роста заражений и смертности.

Франция

Министр здравоохранения Пятой республики Оливье Веран объявил о введении на всей территории Франции новых ограничений: на месяц закроют ночные клубы, а школьники будут обязаны носить защитные маски не только в классах и коридорах, но и во дворах учебных заведений. Уровень заболеваемости COVID-19 во Франции превысил 400 случаев на каждые 100 тыс. населения, что превысило пиковые показатели.

ФРГ

Международный Союз Конькобежцев решил отменить чемпионат Европы по шорт-треку. Предполагалось, что он пройдет в середине января 2022 года в немецком Дрездене. Причиной стало ухудшение ситуации с коронавирусом не только в Германии, но и в соседней Голландии, куда планировалось перенести проведение чемпионата.

Нидерланды и Швейцария

Армейские силы этих двух европейских государств вновь мобилизованы на борьбу с коронавирусом. Голландские и швейцарские военные помогают медикам ухаживать за всевозрастающим объемом пациентов с COVID-19.

Статистика по коронавирусу в мире:

Данные на 8 декабря 2021 года:

Всего заболевших 266 925 825

Всего умерших 5 268 520

США

За последние 28 дней:

Заболевших: 2 641 222 Умерших: 32 896

Всего: Заболевших: 49 338 532 Умерших: 790 442

Германия

За последние 28 дней: Заболевших: 1 403 082 Умерших: 6 509

Всего: Заболевших: 6 260 882 Умерших: 103 672

Великобритания

За последние 28 дней: Заболевших: 1 195 776 Умерших: 3 808

Всего: Заболевших: 10 620 302 Умерших: 146 281

Россия

За последние 28 дней: Заболевших: 972 047 Умерших: 33 574

Всего: Заболевших: 9 692 411 Умерших: 278 131

Турция

За последние 28 дней: Заболевших: 661 647 Умерших: 5 703

Всего: Заболевших: 8 923 120 Умерших 78 017

По данным Университета Джона Хопкинса.