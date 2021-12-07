Граймс в новой песне раскрыла истинную причину разрыва с Илоном Маском

Илон Маск и Граймс расстались после трех лет отношений. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Певица Граймс (настоящее имя исполнительницы - Клэр Элис Буше) написала новую песню, в которой намекнула на истинные причины расставания с миллиардером Илоном Маском. Судя по тексту композиции, у основателя Tesla есть увлечение, которое он, по мнению Граймс, ценит больше, чем ее.

- Я влюблена в величайшего игрока, - поет артитска. - Но он всегда будет любить игру больше, чем меня.

Намек более чем прозрачный, учитывая, что перед тем, как увлечься производством электромобилей, Маск занимался разработкой видеоигр. И он по-прежнему считает себя заядлым игроком.

Другие строчки песни Граймс гласят: «Отплывите в холодные просторы космоса, даже любовь не смогла удержать вас на вашем месте». Судя по всему, это еще один намек на создателя космической компании Space X.

Год назад певица родила бизнесмену сына, которому пара дала странное имя X Æ A-Xii. Фото: Инстаграм.

Илон Маск и Граймс объявили о расставании в конце сентября. Один из самых богатых людей планеты и канадская исполнительница были вместе три года. Год назад у них родился сын, которому пара дала имя X Æ A-Xii (оно произносится как Экс Эш Эй-Твелв). 50-летний бизнесмен сообщил журналистам, что они с Граймс остались в хороших отношениях и продолжают совместно воспитывать годовалого сына.

- Мы расстались, но все равно любим друг друга, часто видимся и находимся в прекрасных отношениях, - сообщил миллиардер. - Моя работа в SpaceX и Tesla требует, чтобы я жил в Техасе и много путешествовал за границу. А ее работа сосредоточена в Лос-Анджелесе. Кстати, сейчас она рядом со мной, а малыш Икс находится в соседней комнате.

В серьезность отношений певицы и IT-магната с самого начала мало кто верил, пока Граймс не объявила о беременности. Имя, которое счастливые родители дали новорожденному, многих поставило в тупик. X Æ A-Xii – что это вообще такое, и как это произносится? Как объяснила певица, X в имени — «неизвестная переменная», Æ — эльфийское написание аббревиатуры AI («искусственный интеллект или любовь»), а A-12 — американский высотный самолет-разведчик. Родители ласково называют наследника «малыш Икс». Для Илона Икс – уже шестой ребенок. Предприниматель был женат дважды.

Граймс написала песню о своей любви к миллиардеру. Фото: Инстаграм.

Маск признается, что пока мало общается с сыном – мол, тот еще слишком мал.

- Ну, младенцы - это просто машины для еды и какания, понимаете? Сейчас я мало что могу сделать, - сообщил миллиардер New York Times. - Когда ребенок станет старше, моя роль в его воспитании будет более значительной.