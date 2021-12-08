Байдена ругают в прессе, а американские рынки растут: Как мир отреагировал на переговоры президентов России и США

Переговоры Байдена и Путина велись в закрытом режиме. Фото: REUTERS

Владимир Путин два часа обсуждал с президентом США Джо Байденом ситуацию вокруг Украины. Эти переговоры стали кульминацией нагнетавшегося несколько недель напряжения вокруг якобы имеющихся у Москвы планов начать военное вторжение на Украину. Два президента обозначили друг другу свои позиции по этому вопросу.

Переговоры двух президентов проходили в закрытом режиме, в прессу попали лишь первые мгновения общения Путина и Байдена. Но, как выяснилось, даже считанных кадров достаточно, чтобы отругать президента Соединенных Штатов.

Западные СМИ и аналитики, очевидно, ждали, что Байден в качестве «лидера свободного мира» жестко отчитает российского лидера и заставит его покаяться в коварных планах напасть на Украину. Но хозяин Белого дома повел себя неожиданно дружелюбно. Увидев на экране Путина, он широко улыбнулся, помахал рукой и начал что-то говорить. Только вот господин президент забыл включить микрофон, поэтому в Сочи, где был в это время российский лидер, его не слышали. Вышла довольно неловкая ситуация. И вот уже британская The Daily Mail в заголовке вопрошает, действительно ли Джо пытался говорить жестко.

Владимир Путин общался с американским президентом из своей сочинской резиденции. Фото: REUTERS

После разговора с Путиным американский лидер планирует переговорить с президентом Франции, канцлером Германии и премьер-министром Великобритании. Как утверждает Белый дом, Байден и так в ежедневном режиме держит связь с европейскими лидерами по вопросу возможных санкций против России.

А вот американским биржам переговоры Путина и Байдена явно пришлись по душе. Индекс S&P 500 на фоне новостей о телемосте Вашингтон-Москва прибавил 2,11%, Nasdaq, объединяющий высокотехнологичные американские компании, подорожал на 3,13%. А если учесть, что у таких крупных корпораций, которые фигурируют в этих индексах, наверняка есть инсайдеры в Белом доме, то там, скорее всего, довольны итогами переговоров. А для бизнеса хорош мир и спокойная торговля. По этим признакам, хоть и косвенным, можно сделать вывод, что как минимум хуже ситуацию вокруг Украины, которую обсуждали два лидера, точно не стала.

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