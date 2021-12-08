Особые мумии с золотыми языками найдены в Египте

B черепах у каждой из мумий – язык, сделанный из золотой фольги

Археологи обнаружили в Египте две гробницы с останками мужчины и женщины, похороненными примерно 2500 лет тому назад. Находки изумили ученых: в черепах у каждой из мумий – язык, сделанный из золотой фольги.

По заявлению исследователей, это не первая подобная находка, однако встречаются они достаточно редко.

Золотым языком умерших снабжали для успешных переговоров с Осирисом – владыкой загробного мира и судьей душ. По мнению древних египтян, язык, сделанный из благородного металла, должен был помочь умершему убедить Осириса проявить милосердие.

Особый интерес обнаруженным гробницам придает тот факт, что захоронение мужчины не было подвергнуто разграблению – в нем обнаружились четыре с лишним сотни ритуальных статуэток и ювелирных украшений.

– Это очень важно, потому что редко можно найти полностью запечатанную гробницу, – заявила одна из руководителей археологической экспедиции Эстер Понс Меладо.

Гробнице женщины повезло меньше – до нее расхитители могил добрались еще в глубокой древности, сообщает DailyMail.

Несмотря на старания мастеров бальзамирования, мумии не удалось полностью предохранить от тления, но погребальные маски, находящиеся в склепе, дали возможность археологам увидеть, как выглядели умершие во время захоронения.

Ученым пока не удалось установить, кому именно принадлежат обнаруженные тела, и кем усопшие приходились друг другу, известно лишь, что умерли они примерно в одно и то же время, при правлении Саисской династии фараонов в 685-525 годах до нашей эры.

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