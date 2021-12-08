Власти ОАЭ объявили об изменении формата рабочей недели на европейский лад

Теперь же гражданам ОАЭ придется привыкать к новому графику Фото: EAST NEWS

Власти Объединенных Арабских Эмиратов объявили об переносе традиционных исламских недельных выходных в пятницу и субботу на субботу и воскресенье. В качестве компенсации за неудобство гражданам предложено отдыхать и солидную часть пятницы.

– Правительство ОАЭ вводит новую рабочую неделю в четыре с половиной дня, вступающую в силу с 1 января 2022 года. Это будет применяться к федеральным правительственным учреждениям и сопровождаться новым графиком работы: рабочие дни с понедельника по четверг теперь начинаются с 7:30 и заканчиваются в 15:30, а часы работы в пятницу - с 7:30 до 12:00, – сообщает Emirates News Agency.

По заявлению властей страны, укороченная рабочая неделя позволит быстрее реагировать на возникающие изменения в жизни граждан, а также даст возможность улучшить баланс между работой и личной жизнью. Кроме того, такой подход упростит взаимодействие государственных и деловых структур с партнерами в мире, будет способствовать расширению возможностей транснациональных компаний.

Поскольку в мусульманских странах пятница традиционно является выходным днем, посвященным молитве и общению с близкими, рабочая неделя начинается с воскресенья. Теперь же гражданам ОАЭ придется привыкать к новому графику.

Время пятничных молитв, которые сейчас в этой стране начинаются в 11:00 и заканчиваются в 13:00, пришлось изменить – в связи с переходом на новую рабочую неделю они будут начинаться в 13:30.

Новый закон вступит в силу с января 2022 года, а такой календарь станет своеобразным гибридом между традиционным европейским и еврейским: на Земле Обетованной рабочая неделя стартует с воскресенья, основным выходным является суббота, а пятница – это короткий рабочий день.