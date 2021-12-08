Не принудительный субботник, а квест. Чем хороши "Чистые игры"

Коллективная уборка способна не только сделать окружающий мир чище, но и изменить взгляд участников акции на вещи

Чтобы изменить этот мир, надо начать с себя. Эта простая истина знакома большинству, и она же применима к решению проблемы загрязнения окружающей среды. Не стоит возлагать ответственность за устранение мусора вокруг только на государство, сам народ способен сделать очень многое.

Та же коллективная уборка способна не только сделать окружающий мир чище, но и изменить взгляд участников акции на вещи. Увидев масштабы проблемы, мусорить на улице уже не захочется.

Кроме того, к акциям часто присоединяются представители власти, чтобы придать мероприятию огласку. Например, так поступили главы Вологды и Новотроицка. В результате Вологда стала рекордсменом по количеству участников в Чистых играх, собрав на Кубке Мэра свыше 1000 игроков.

Не принудительный субботник, а квест.

Отношение людей к самим отходам изменилось. А это значит, что тайная цель организации Чистых Игр достигнута - важно не только убраться на местности, но и повлиять на сознание участников. Так есть шанс взрастить поколение, которое будет бережно относиться к природе.

Кроме того, люди должны видеть поддержку своих начинаний со стороны институтов власти. Например. именно благодаря такой помощи в 2019 году удалось успешно провести Чистые Игры в Аккермановке и Пригорном Оренбургской области. Администрация помогла выбрать место и снабдила волонтеров мешками и перчатками. Более того, многие сами приняли участие в уборке.

Речь идет именно о разовых акциях, а не о постоянных уборках. Цель - донести проблему до участников и других людей, а не снимать груз с тех, кто ответственен за поддержание чистоты на местах.

Игры ни в коем случае не должны ассоциироваться с принудительным трудом. На смену обязательным субботникам пришли веселые мероприятия, полезные для окружающей среды. Это не просто уборка, но еще викторины, загадки, квесты. Зовите друзей и играйте, помогая.