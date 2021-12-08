Начинающие водители: повнимательнее и без алкоголя!

НАЧИНАЮЩИЕ ВОДИТЕЛИ: И ВИНОВНЫ, И НЕТ

Можно выделить несколько главных причин, по которым случаются автомобильные аварии и гибнут люди:

вождение в нетрезвом состоянии;

лихачество за рулем;

неопытность водителей;

несоблюдение пешеходами соответствующих правил.

Остановимся на третьем пункте «неопытность водителей». По статистике примерно треть аварийных ситуаций на дорогах происходит по вине начинающих водителей. Ими считаются те лица, стаж вождения которых составляет менее двух лет. Вбил в поисковик «начинающий водитель», и он сразу выдал: «Начинающий водитель устроил ДТП с четырьмя машинами в Самаре. 19-летний молодой человек, стаж вождения которого составляет менее года, двигался на Hyundai Getz по ул. Тухачевского в направлении ул. Киевской. Он не выбрал безопасную скорость и столкнулся с остановившимся впереди Renault Logan под управлением 43-летней женщины. От удара Renault отбросило на ВАЗ-2114. А "четырнадцатая" после этого врезалась в кроссовер Volkswagen Tiguan. В аварии пострадала 18-летняя пассажирка Hyundai. Ее госпитализировали».

Неопытные водители в начале своей практики плохо соблюдают очередность проезда перекрестков; неправильно выбирают дистанцию; порой не соблюдают скоростной режим; нередко выезжают на полосу встречного движения; нарушают правила расположения транспортных средств на проезжей части. Они просто этого не умеют и теряются. Особенно в больших городах. По перечисленным причинам, по мнению специалистов ГУОБДД, случаются дорожно-транспортные происшествия (ДТП) с участием начинающих водителей.

Именно поэтому в апреле 2017 года были внесены поправки в законодательство. В частности им запрещается буксировать другое механическое транспортное средство; перевозить пассажиров на мотоцикле и мопеде; а также ездить без специального опознавательного знака «Начинающий водитель».

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДМИТРИЯ ДАВЫДОВА

Но! Таких мер явно не достаточно, считает Дмитрий Давыдов. Ведь в других развитых странах существуют намного более жесткие ограничения, повышающие безопасность на дороге. В США, Австралии, Канаде, ОАЭ действуют системы с «ученическим» водительским удостоверением, выдаваемым на определенный срок. Те, кто ими пользуется, как правило, ограничены в своих возможностях по сравнению с водителями со стажем.

В Италии, Беларуси и Австралии для начинающих водителей установлены скоростные ограничения, согласно которым максимальная скорость для них на 20-40 км/час меньше (в зависимости от типа дорог), чем разрешенная скорость для опытных водителей. В Италии даже существует ограничение на мощность двигателя для первого года вождения: 75 л.с. на тонну веса легкового автомобиля.

Есть ограничения и по минимально допустимой норме содержания алкоголя в крови. Во Франции для водителей со стажем меньше трех лет норма составляет 0,2 промилле (для более опытных - 0,5). В Австрии для водителей со стажем менее двух лет допустимая норма составляет 0,1 промилле (при стандартных 0,5), а в Германии и Швейцарии для водителей со стажем менее двух лет действует нулевой порог допустимой нормы алкоголя в крови.

Автор сайта https://20idei.ru исходя из того, что повышенная аварийности на дорогах России часто связана с неопытными водителями, предлагает расширить список ограничений для них тремя пунктами. С такими ограничениями, считает Дмитрий Давыдов, начинающие водители будут чувствовать себя более ответственными, и количество ДТП в России с их участием может существенно сократиться.

1. В случае серьезных нарушений, которые по статистике чаще всего ведут к созданию аварийных ситуаций новичками, помимо штрафа, направлять начинающего водителя на курс переподготовки, специально разработанный для этих целей. Во время переобучения действие водительского удостоверения приостанавливать.

Комментарий Владимира Тимошина, бывшего первого заместителя ГУ ГИБДД Российской Федерации:

Сразу скажу: если нарушил правила дорожного движения (ПДД), должен понести наказание. Чтобы такие меры начать принимать, нужно внести изменения в законодательство.

2. Ввести порог разрешенной максимальной скорости: 90 км/ч на автомагистралях и 70 км/ч на всех остальных дорогах вне населенных пунктов (стандартное ограничение 110 км/ч и 90 км/ч соответственно).

Комментарий Владимира Тимошина, бывшего первого заместителя ГУ ГИБДД Российской Федерации:

- Для этого нужно менять правила дорожного движения. Кстати, такое уже было. Пока водительский стаж не достигнет двух лет, начинающий водитель мог двигаться со скоростью: ночью – не более 70 км/ч, днем – не выше 90 км/ч. Многие начали резко и категорично возражать, и такие правила отменили.

3. Снизить норму допустимого содержания алкоголя в крови до 0,15 г/литр вместо существующих 0,3 г/литр. Это исключит соблазн выпить хотя бы глоток спиртного перед тем, как сесть за руль.

Во всех высказываниях и предложениях есть логика, и появляется повод для дискуссий. Уверен, за снижение аварийности проголосуют и начинающие, и опытные водители. Инициатива Дмитрия Давыдова, заслуживает пристального внимания. Но, и здесь мы согласны с нашим экспертом, без поддержки государства инициативу реализовать не получится.

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