Почему не стоит рубить с плеча

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На акварельной бумаге «Маяка» рисуют художники, в тетрадях компании пишут школьники не только из Пензенской области. Холдинг активно сотрудничает и с другими отраслями и является единственным в стране производителем облицовочной бумаги-основы для мебели. Помимо этого, «Маяк» входит в 20-ку крупнейших предприятий в РФ, производящих писче-печатные виды бумаги.

В этом году предприятие уже отгрузило продукции на более чем 20 миллиардов рублей. 2.3 миллиарда налогов были отчислены в федеральный, областной и городские бюджеты за 9 месяцев текущего года. И это лишь предварительные цифры – итоги года пока еще не подведены. Но даже они впечатляют: в сложный для всех период пандемии коронавируса «Маяк» сумел не только сохранить штат людей, но и многократно преумножил свой успех. Во многом здесь есть заслуга руководства предприятия.

Но, как и на любом производстве, на «Маяке» особенно остро стоит вопрос экологии. Изготовление бумаги наносит вред окружающей среде, но холдинг ежегодно оплачивает так называемый «экологический налог» (то есть налог за негативное воздействие на окружающую среду) в полном объеме. При этом у самого «Маяка» тоже есть проблемы, связанные с этим. Предприятие располагается на берегу старицы Суры, которая постепенно естественным путем превращается в болото. Падение уровня воды внесло свои коррективы в работу фабрики: из-за большого количества примесей в жидкости было свернуто производство некоторых видов бумаг.

В этом частично есть вина и жителей частного сектора, находящегося неподалеку: жители без зазрения совести выбрасывают мусор прямо в воду. Контролирующие органы (а за последние недели проверку провели аж четыре ведомства) предварительно озвучили версию: к проблемам с экологией могли привести сточные воды с фабрики, несмотря на то, что перед сбросом они проходят многоэтапный процесс очистки и токсичными не являются.

Чтобы улучшить ситуацию, руководство «Маяка» планирует вложить более 500 миллионов рублей в новые очистные сооружения немецкой фирмы и благоустройство, и, главное, очистку русла реки. Сейчас нанятые холдингом специалисты уже работают над этим масштабным проектом.

Казалось бы, адекватная и ответственная реакция руководства ОАО «Маяк» на сложившуюся проблемную ситуацию. Но, тем не менее, не утихают реплики бескомпромиссных критиков с призывами помахать шашками и закрыть предприятие. Эмоции плещутся как из рога изобилия. При этом, без элементарного выбора терминологии, ораторы доходят до прямых оскорблений уважаемых людей.

Но давайте же еще раз взвесим все «за» и «против» в ситуации, сложившейся и вокруг старейшего предприятия Пензы и, в целом, в этом уголке города.

1. Проверка Росприроднадзора выявила нарушения – предприятие заплатило штраф;

2. Ответственно реагируя на годами складывавшуюся проблему, руководство компании принимает решение об инвестировании 500 млн в проект и очистных сооружений, и очистки русла старицы Суры, что серьезно оздоровит экологическую ситуацию в городе.

3. Далее нелишне напомнить, что инвестиции не растут на деревьях – их надо зарабатывать на том самом предприятии ОАО «Маяк», а не ратовать за его закрытие, что сразу же поставит крест на реализации экологического проекта.

Теперь, собственно, о трудовом коллективе «Маяка». В его цехах трудятся больше 1600 человек. У большинства из них, бесспорно, есть жены или мужья, и дети. Учитывая уровень зарплат на предприятии (а он достаточно высокий для нашего региона – больше 50 тысяч рублей), чисто гипотетически можно считать любого работника компании главным источником доходов в его семье. Закрытие предприятия даже на несколько месяцев приведет к тому, что несколько тысяч человек в городе фактически останутся без значительной части своего бюджета. Конечно, говорить о том, что они будут голодать – это лишь сгущать краски. Но от более крупных трат – покупок хорошей одежды, гаджетов, бытовой техники – им точно придется отказаться.

Другая проблема кроется в налогах. Как уже было нами упомянуто, «Маяк» исправно направляет средства в бюджеты трех уровней. Федеральный нас интересует в данном вопросе мало, ведь мы говорим о регионе. Так вот, в случае закрытия фабрики, местные бюджеты не получат довольно существенную сумму. А это означает, что в будущем году в области, вполне возможно, не смогут сразу найти средств на строительство нового ФАПа или детского сада, ремонт дороги до отдаленного села и закупку школьных автобусов.

Пострадает и мебельная отрасль: прекращение поставок бумаги-основы чисто гипотетически приведет к тому, что мелкие компании будут вынуждены закрыться, а крупные обратятся к заграничным поставщикам (мы же помним, что в России, кроме «Маяка», никто эту бумагу не делает), что повлечет за собой дополнительные расходы.

И после всего это возникает вполне закономерный вопрос: а стоит ли закрывать предприятие? Быть может, учет этих «за» и «против», и на каком-то этапе подготовки экологического проекта подключение экологов и общественности к его обсуждению и есть взвешенный подход к решению проблемы?