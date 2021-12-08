Полиция Новокузнецка ищет поджигателя

Предполагается, что мужчина с помощью огня мог уничтожить улики преступления

Несколько дней назад в одном из дворов Новокузнецка разгорелся серьёзный пожар. Жители домов на проспекте Шахтеров поздним вечером почувствовали сильный запах гари, а из окон увидели дым и пламя, которые охватили двор. Автомобилисты бросились отгонять припаркованные возле дома машины, чтобы спасти их от огня. Вскоре на место прибыли пожарные, им удалось потушить возгорание. Но виновника инцидента ещё предстояло найти.

Установить причину пожара удалось довольно быстро благодаря камерам "Умного домофона", которыми были оборудованы подъезды одного из домов. Записи с них помогли выяснить, что пожар устроил неизвестный мужчина.

На кадрах видно, как он подходит к мусорным контейнерам, подсвечивая фонариком на телефоне. Несколько минут он что-то активно ищет в мусоре, затем поджигает контейнер и уходит. Через несколько секунд разгорается пламя.

Мужчину также зафиксировали камеры соседнего подъезда, именно в него он заходит после поджога. Сейчас полиция опрашивает соседей и пытается установить личность человека, попавшего на видеозапись. Оперативники предполагают, что мужчина мог уничтожать улики преступления или искать в контейнерах закладку. Сейчас полицейские рассматривают эти версии как основные.

— В вечернее время мужчина что-то искал в мусорных баках, светя фонариком, после поджег их и ушел в сторону подъезда. Было сильное возгорание, владельцы, припаркованных машин, отгоняли свои автомобили на безопасное расстояние. Были привлечены пожарные и полиция, проводится проверка, — сообщил источник kp.ru.

По видео было составлено описание поджигателя, сейчас его ищут.