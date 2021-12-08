Кавминводы: особый климат для инвесторов

Санаторий расположен в самом живописном месте. Фото: санаторий "Арника".

Статус особой значимости Кавказские Минеральные Воды впервые получили еще в XIX веке - указом императора Александра I от 24 апреля 1803 года. Эта дата стала официальным днем рождения КМВ.

Изобилие уникальных по целебным свойствам и разнообразию природных минеральных источников, месторождения целебной грязи, мягкий климат с теплой зимой и солнечным летом, красивейшие пейзажи привлекают на курорты Кавминвод тысячи отдыхающих круглый год.

Гостям доступны огромные возможности для восстановления и оздоровления, в том числе разработанные здесь и уже доказавшие свою эффективность программы реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции, а также разнообразные методики омоложения, похудения, спа-процедуры, климато-, ландшафто- и аэротерапия и многие другие.

Комплексное преображение

Число россиян, выбирающих для отдыха курорты КМВ, растет из года в год. С начала этого года туристский поток на курорты Ставропольского края превысил отметку в один миллион человек, что вдвое больше прошлогоднего показателя.

В ближайшее десятилетие региональные власти намерены увеличить туристический поток в города КМВ в четыре раза - до пяти миллионов отдыхающих в год, интенсивно развивая регион, делая его еще более современным и комфортным. В сентябре председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил Программу комплексного развития Кавказских Минеральных Вод до 2030 года общей стоимостью более 50 миллиардов рублей. Она позволит модернизировать инженерную, транспортную и курортную инфраструктуру.

В рамках программы в регионе сформируют особые экономические зоны рекреационно-туристического профиля, а инвестиционные площадки появятся в Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках и Железноводске. Предполагается, что санаторно-гостиничный комплекс увеличится на 23 тысячи мест.

- Нашему краю будет оказана существенная федеральная помощь в решении многих проблем, которые копились на КМВ десятилетиями, - сказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. - Мы сможем улучшить состояние водопроводов, канализации, энергосетей, систему обращения с отходами, транспортную сеть. Сможем усовершенствовать охрану памятников, работу для сохранения природных ресурсов и защиты экологии. Убежден, что уже скоро перемены к лучшему ощутят все - и жители городов-курортов, и туристы. В краевом бюджете мы уже планируем необходимые расходы для софинансирования выполнения Перечня мероприятий. Все обязательства со стороны региона будут выполнены в полном объеме.

Губернатор подчеркнул, что особые зоны станут действенным инструментом для привлечения инвесторов и создания новых рабочих мест для жителей Ставрополья. Работа по созданию особых экономических зон будет вестись под эгидой Корпорации развития Ставропольского края.

Проект будущего

Среди важных мероприятий комплексного плана развития региона - реконструкция и благоустройство курортной зоны Железноводска с созданием сети пешеходных терренкуров. Также предполагается и создание велотерренкура в рамках госпрограммы по развитию Северо-Кавказского федерального округа. В результате край получит совершенно новый туристический продукт, способный сделать всероссийскую здравницу курортом международного уровня. Велосипедный терренкур протяженностью в 75 км соединит культурно- исторические места и парки трех городов - Железноводска, Лермонтова и Минеральных Вод, объединив пять гор - Бештау, Железную, Развалку, Змейку и Машук. Велосипедную тропу обустроят смотровыми площадками, оснастят объектами инфраструктуры.

Турист сможет взять велосипед в Лермонтове, а оставить его в другой точке терренкура, например, в Железноводске.

Предполагается, что реализация проекта позволит создать 36 тыс. рабочих мест, будет способствовать привлечению туристов и благоприятно скажется на развитии инвестиционной деятельности и малого бизнеса.

Четырехзвездочный сервис в идеальном месте

При поддержке региональных властей в Кисловодске открылся санаторий «Арника» - один самых современных на КМВ. Проект вошел в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ».

Объем полученной компанией господдержки составил порядка 100 млн рублей. В частности, за счет бюджетных средств построена инфраструктура, в том числе и энергетические объекты.

Благодаря инвестиционному соглашению с правительством Ставропольского края предприятие на протяжении пяти лет освобождено от уплаты налога на имущество, а налог на прибыль снижен на 4%.

- Выбирая местоположение санатория, мы искали экологически чистый район с развитой курортной инфраструктурой, - рассказывает генеральный директор санатория «Арника» Юрий Клешня. - Нам удалось подобрать идеальное место: от санатория до Каскадной лестницы, входа в Национальный парк, всего 300 метров, а до главной Нарзанной галереи - 750 метров.

«Арника» - обладатель четырех звезд по новым требованиям международной сертификации. Здравница европейского типа расположилась в девятиэтажном здании, из окон которого открывается вид на заповедные уголки курорта. Санаторий рассчитан всего на 160 человек, поэтому гости максимально окружены заботой и вниманием.

Комфортные и уютные номера для полноценного отдыха.

- Мы действительно удостоены звания четырех звезд, что позволяет гостям санатория рассчитывать на высокий сервис, - говорит Юрий Клешня. - Нас часто сравнивают с отелями в Карловых Варах, Баден-Бадене, и лестно слышать, что санаторию «Арника» гости присваивают оценку значительно выше, чем есть сейчас.

За три года работы компании удалось выйти на самоокупаемость. При этом наибольший доход санаторию приносит реализация санаторно-курортных путевок. В 2021 году загрузка санатория на уровне 80% и выше.

- В течение трех лет нашей работы мы постоянно проводим дооснащение современным медицинским оборудованием, улучшаем инфраструктуру и номерной фонд до необходимого уровня, внедряем востребованные лечебные программы, реорганизовываем систему питания под требования наших клиентов, стараемся получить высокую загрузку даже в низкий сезон. Благодаря усилиям правительства Ставропольского края по туристической привлекательности региона КМВ нам удается не только существовать, но и развиваться дальше.

Реализация проекта позволила создать 170 новых рабочих мест. Налоговые отчисления в бюджеты различных уровней составляют более 40 миллионов рублей в год.

- На начальном этапе деятельности санатория возникает высокая налоговая нагрузка, что негативно сказывается на развитии предприятия. Основное преимущество заключенного с правительством Ставропольского края инвестиционного соглашения - в снижении налоговой нагрузки на период становления, - поясняет Юрий Клешня. - Это позволило направить высвободившиеся средства в обучение персонала, улучшение материально-технической базы, ежегодное повышение зарплаты персонала.

Господдержка способствовала и способствует успешной реализации инвестпроекта - огромная благодарность губернатору и всей его команде.

В старейший санаторий вдохнут вторую жизнь

Развитие курортного потенциала КМВ - это не только строительство новых санаториев, модернизация инфраструктуры и привлечение туристов. Особое внимание власти региона уделяют восстановлению объектов культурного наследия. Старинные здания - дух города. В Кисловодске в рамках государственно- частного партнерства восстановят старейший на КМВ санаторий «Кисловодск», построенный в 1934 году и переставший полноценно функционировать в 1994-м.

Соглашение было подписано в декабре 2019 года сроком на 6 лет. Публичным партнером является Министерство курортов и оздоровительного туризма Ставропольского края, а частный партнер - ООО «Санаторий Источник Кисловодск». По условиям соглашения частный партнер обязан безвозмездно передать публичному партнеру путевки на санаторно- курортное лечение населения края в размере кадастровой стоимости здания санатория.

- На данный момент проектно-сметная документация проекта прошла необходимые согласования и госэкспертизу, - уточняет Светлана Федоренко, директор ООО «Санаторий Источник Кисловодск». - Сейчас ожидаем разрешение на проведение работ.

По задумке инвестора, здравница будет соответствовать международным требованиям категории 4 звезды и сможет обеспечить комфортное пребывание и качественный отдых и оздоровление более 500 гостей.

Современную здравницу планируют построить к 2025 году.

Клубника из города солнца

Уникальное расположение и климат Кавказских Минеральных Вод позволяют привлекать инвестиции как в развитие туризма, так и в сельское хозяйство. Причем реализуемые в регионе КМВ проекты во многом - революционные!

Так, в Кисловодске запущен первый в России инновационный тепличный комбинат по круглогодичному выращиванию клубники в промышленных масштабах.

Компания «Вкус Ставрополья» выращивает ягоду в высокотехнологичных теплицах с регулируемым микроклиматом на площади 6 га с применением методов биозащиты. Это значит, что клубника, которая продается практически по всей стране под брендом «Выбери меня», не только полезная, вкусная и ароматная, но и экологичная.

Место для теплиц было выбрано не случайно. По словам генерального директора компании «Вкус Ставрополья», нежаркий климат Предгорного района края идеально подходит для выращивания нежной ягоды. Здесь 323 солнечных дня в году, практически всегда светит солнце, а воздух - чистый горный.

- Долгое время на полках магазинов была доступна в основном импортная ягода, и только в сезон - российская, но выращенная в открытом грунте. Благодаря успешной реализации нашего проекта уже третий год для российских потребителей круглогодично доступна натуральная ягода, выращенная по самым современным технологиям в одном из самых экологически чистых мест - городе Кисловодске, - рассказывает Анна Андреева, гендиректор компании «Вкус Ставрополья».

Реализацию проекта активно поддержали региональные власти. Компания без проведения торгов получила в аренду земельный участок. Строительство теплиц началось в 2018 году, а уже весной 2019-го был собран первый урожай.

Ягоды вырастили в одном из самых экологически чистых мест страны.

- На начальном этапе мы столкнулись с тем, что строительство ягодных теплиц не входило в программы льготного кредитования, что объяснимо, ведь до нас клубнику в защищенном грунте никто не выращивал, - делится Анна Андреева. - Благодаря поддержке правительства Ставропольского края были внесены соответствующие коррективы. Теперь ягоды входят в перечень сельхозкультур, на которые распространяются льготы, и ягодоводы могут получать кредиты на развитие по очень выгодной ставке.

Коммуникации к участку подведены не были. Компании пришлось самостоятельно строить водозабор из реки, вести газ и подключать электричество.

- Это огромные затраты, - говорит гендиректор ООО «Вкус Ставрополья». - На выручку снова пришла краевая власть. Мы получили субсидию на возмещение части затрат на строительство инфраструктуры, что позволило нам реализовать проект в кратчайшие сроки.

Компания не планирует останавливаться на достигнутом. В перспективе реализация нового масштабного проекта - «Мультиягодный агропарк».

- В планах - увеличение площадей, новые сорта клубники и пополнение ягодного портфолио другими культурами, - рассказывает глава компании.

ВАЖНО

Решать социально- экономические вопросы на Кавминводах, в том числе привлекая инвесторов, помогает реализация подпрограммы «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ставропольском крае, развитие внешнеэкономических и межрегиональных связей Ставропольского края» краевой госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика».

Бизнесу доступны льготы и преференции, поэтому Кавказские Минеральные Воды остаются одним из регионов России, по-настоящему привлекательным для инвесторов.

Инвесторам не помешала даже пандемия коронавирусной инфекции, которая нанесла серьезный удар по российским предпринимателям, спровоцировав сильнейшее за 16 лет падение прибыли российских компаний. И если за прошлый год общий объем инвестиций в стране сократился, то на Ставрополье, напротив, он вырос на 12,7% в сравнении с 2019 годом.

Благодаря поддержке властей и реализации различных проектов отечественные и зарубежные предприниматели стремятся строить здесь бизнес, инвестируя в развитие курорта.