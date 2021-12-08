Лучшие шеф-повара северных ресторанов поделятся рецептами на гастрономическом фестивале северной кухни

Фото предоставлено фондом Росконгресс

10-11 декабря все желающие смогут в формате онлайн-трансляции увидеть, как лучшие шеф-повара Крайнего Севера и стран Арктического совета готовят блюда из традиционных местных продуктов. Захватывающее действо будет происходить в Москве на международном гастрономическом фестивале северной кухни и транслироваться в прямом эфире. Кульминацией станет битва известных российских блогеров по арктической кухне под руководством опытных наставников. В арсенале участников шоу свежайшие мясо, рыба, морепродукты, ягоды, травы и необычные рецепты, которые стоит позаимствовать всем гурманам, которые будут наблюдать за поварами в режиме реального времени.

Гастрономический фестиваль является одним из мероприятий в рамках председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 году. События будут разворачиваться в старинном особняке Loft Hall на берегу реки Москвы. Двухдневная программа поможет развитию гастрономического туризма в Арктике и привлечет внимание к уникальным, многовековым кулинарным традициям народов Крайнего Севера. Ведь не секрет, что блюда из арктических ингредиентов уверенно претендуют на звание новых суперфудов.

Главным событием фестиваля станет масштабное гастрономическое шоу, которое будет транслироваться в прямом эфире на сайте Председательства России в Арктическом совете и онлайн-платформе Фонда Росконгресс, а также в сообществе фестиваля в «ВКонтакте».

Программа начнется с кулинарного марафона арктической кухни Arctic Cuisine. В течение двух дней опытные шеф-повара из девяти арктических регионов России и стран-членов Арктического совета будут готовить оригинальные блюда в присутствии онлайн-аудитории. Муксун на гречневом хлебе со свекольным хреном и гречневым попкорном, капустный драник с копченой сметаной и рыбной икрой, северные мидии с белым винным соусом и лососевой икрой, тарталетка со сметаной и морошкой, шаньга с морковной кашей, сугудай из белой рыбы на бородинском хлебе, салат «Индигирка» с красной икрой, кисломолочный напиток «Быырпах» – вот далеко не полный перечень меню гастрономического шоу.

Среди участников онлайн-марафона такие известные шефы, как Андрей Аникиев из ресторана roomi в Архангельске, Александр Ермолин из ресторана-музея «ТиманЪ» в Нарьян-Маре, су-шеф музея-ресторана «ВКарелииЕсть» Иван Балин, Кирилл Воловик из ресторана «Отель-Чукотка», а также Евгений Баранников, шеф-преподаватель Высшей школы гастрономии от Institut Paul Bocuse в Красноярске. Сразу два опытных шеф-повара прибудут из Якутска – Евгений Альфан из ресторана «Аврора» и Семен Тарбахов из «Муус-Хайа».

Во второй день, наряду с продолжением онлайн-марафона Arctic Cuisine, зрителей ждет еще и динамичный кулинарный поединок известных российских блогеров по арктической кухне «Шеф Версус ICE». Участников баттла заранее подготовят опытные шеф-повара Крайнего Севера, так что состязание ожидается жаркое и вкусное. Будут готовить гребешок, луковое консоме, порей-конфи, вяленное сердце оленя и другие аппетитные блюда.

Также в программе второго дня – внимание, владельцы мангалов! – онлайн-трансляция зажигательных мастер-классов коренных малочисленных народов Арктики по приготовлению блюд на открытом огне.

«Фестиваль арктической кухни приятно удивит и принесет немало ярких впечатлений зрителям онлайн-трансляций. Это отличная возможность первого свидания с Арктикой для каждого, и особенно для молодежи, которая любит все экзотическое, необычное. Уверен, что все будут захвачены гастрономическим шоу, почерпнут немало интересных рецептов и захотят отправиться в путешествие на Крайний Север. Потому что культура северных народов, их кухня и традиции поистине уникальны, самобытны», – отметил шеф-повар ресторана «Седьмое

Фото предоставлено фондом Росконгресс

небо» в Мурманске Илья Вегера, один из участников онлайн-марафона Arctic Cuisine.

В программе гастрономического фестиваля северной кухни также примут участие представители федеральных и региональных органов власти, кулинарные эксперты, туроператоры и рестораторы из арктических регионов России и зарубежья. Они соберутся на московской площадке фестиваля, чтобы обсудить меры по сохранению и развитию национальных кухонь народов Крайнего Севера, а также способы привлечения туристов в арктические регионы. Изучат лучшие международные практики в области гастрономического туризма в Арктике, а также перспективы создания бренда «Сделано в Арктике» для популяризации северной кухни. Специальный семинар-практикум посвятят адаптации национальной кухни к популярному формату стрит-фуд. Также состоится презентация проекта Арктического совета «ЕАЛЛУ» по традиционной культуре питания коренных народов.

Ожидает участников дискуссионной программы и приятный сюрприз – иммерсивный гастрономический ужин Arctic Gala, где покажут, как шеф-повара готовят арктические блюда перед подачей на стол. Организаторы также порадуют гостей шоу-программой в этническом стиле. Выступит якутский дуэт диджеев Uraan, этно-музыкант Эркин Алексеев, певица и диджей Алена Минулина, исполнитель ненецкого эпоса родом с Ямала Хадри Окотэтто.

На фестивале будет работать технологичная выставка Arctic Expo, где разместятся мультимедийные стенды-айсберги, раскрывающие особенности арктических регионов России и стран, входящих в Арктический совет. Посетители экспозиции смогут узнать о национально-культурных особенностях, туристском и торговом потенциале этих территорий, местных производителях, маркетплейсах и возможностях сотрудничества.