Дилемма о пенсиях в следующем году: Что будет выше — индексация или рост цен

В номинальном выражении средняя пенсия сейчас составляет 15 847 рублей в месяц. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В законе о пенсиях есть такое правило. Пенсии должны расти быстрее, чем цены. Этот принцип заложили несколько лет назад. Повышенная индексация была одним из неотъемлемых условий повышения пенсионного возраста. Мол, пенсионеров станет меньше, но они будут получать больше. В этом году в правительстве хотели по-тихому обойти это правило...

ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ

До последнего чиновники делали вид, что все так и должно быть и закон никто не нарушает. В Минтруда даже появлялись разъясняющие комментарии. Мол, в этом году повышенную инфляцию мы всем компенсировали за счет единовременных выплат. А в 2022 году рост цен точно снизится. И вроде бы невысокая прибавка (на 5,9%) все равно будет выше инфляции. Вывод - пенсионеры все равно окажутся в плюсе.

Вот только чиновники забыли (а мы помним), один маленький нюанс. По закону индексация пенсий производстися не по прогнозной, а по фактической инфляции за предыдущий год. Допустим, вырастут цены в этом году на 8,5%, как предполагают в Центробанке, - значит пенсии нужно проиндексировать минимум на 9 — 10%. Чтобы и инфляцию перекрыть, и свои обещания в рамках пенсионной реформы выполнить. Пандемийная добавка не в счет. Пособия от последствий коронавируса платили не только пенсионерам. И этот форс-мажор нельзя учитывать в стандартных платежах.

Дошло до того, что чиновникам социального блока об этом незыблемом правиле индексации пришлось напоминать президенту. В середине ноября на совещании по социальным вопросам он заявил, что отступать от принципа индексации пенсий быстрее инфляции нельзя. Тем более что доходы бюджета позволяют. Следующий год обещает стать профицитным. На днях министр труда Антон Котяков, работавший раньше в Минфине, отрапортовал депутатам Госдумы, что решения есть и их предложат «в ближайшее время».

ПОПЫТКА СЭКОНОМИТЬ ИЛИ ГОЛОВОТЯПСТВО?

Удивляет замедленная реакция чиновников финансового и социального блока. Бюджет они готовили летом. А основные поправки вносили в октябре-ноябре. Уже тогда было понятно, что инфляция будет не меньше 7 — 8%. А значит, дополнительные деньги можно было внести в проект федеральной казны заранее. И уже потом посчитать точный размер прибавки. Неужели не успели? Слабо в это верится!

В номинальном выражении средняя пенсия сейчас составляет 15 847 рублей в месяц. Пенсионеров в России — около 40 млн человек. При этом индексация коснется не всех. Примерно 10 млн пенсионеров работающие. Прибавка в январе им не полагается с 2016 года. Таким образом, увеличение индексации с 5,9% даже до 10% потребует не более 240 млрд рублей дополнительных вливаний из казны.

Для сравнения, согласно закону о федеральном бюджете, его профицит на следующий год составит 1,3 трлн рублей. Фонд национального благосостояния станет еще больше. Его объем вырастет на три триллиона рублей. То есть деньги в казне есть и с избытком. Почему в Минфине и Минтруда хотели сэкономить на ежегодной прибавке для пенсионеров и создали такую неразбериху с индексацией, большой вопрос. Ответ на него, как заверил министр Котяков, мы вряд ли получим «в ближайшее время». А вот узнать реальный размер индексации в следующем году хотелось бы как можно быстрее.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Фото: Дмитрий ОРЛОВ