Французы разъяснили Макрону, чей Крым и как защищать Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: REUTERS

Старейшая ежедневная газета франции Le Figaro вот уже почти два века работает под девизом «Где нет свободы критики, таим никакая похвала не может быть принята».

Ну и вот, критикуют так — только перья летят!

Читатели популярного издания живо откликнулись на заявление своего президента Эммануэля Макрона. Тот заявил, что главы пяти крупнейших западных демократий — Франции, Британии, Германии, Италии и США — едины в уважении суверенитета еще одной, совсем молодой демократии. Украинской, ее родимой.

Le Figaro пишет, что, вообще-то и Москва не против суверенитета, но хотела бы от Киева уважения прав русских, особенно в восточной части страны.

Слова Макрона немалое число посетителей сайта издания возмутили. Французы увидели здесь и цинизм, и двойные стандарты.

На это прямо указывает читатель Christophe Dutihieul:

- В Сербии они бомбили тех, кто боролся с джихадистами. В Сирии вооружали джихадистов На Украине они вооружают путчистский режим, обстреливающий гражданские объекты. Их уважение суверенитета распространяется явно не на все страны.

Многих раздражает вал публикаций о скором «вторжении России на Украину» и то, что их президент эту информационную истерию фактически поддержал.

Лучше «успокоить» Киев, чем грозить Москве, полагает DARIUS47:

- Эти люди, похоже, недостаточно умны, чтобы родить следующую мысль: а почему не приструнить экстремистский режим в Киеве? И России тогда не надо было бы вмешиваться!

Просвещенные французы, которые читают явно не только рекламные слоганы, предлагают главе своей республики подучить историю. Ну, хотя бы ХХ века.

И тогда, как полагает Сaouec001, Макрон посмотрел бы на ситуацию другими глазами:

- Крым присоединил к Украине Хрущев в 1954-м. А до того он был русским.

А читатель Farabale напоминает факт уже новейшей истории ХХI века:

- Настроены на суверенитет Украины? Зачем тогда США в 2014-м дестабилизировали ситуацию на Украине? Если они уважают суверенитет, должны принять факт, что российский Крым после референдума вернулся в Россию.

Есть также простое и дельное предложение, направленное непосредственно Макрону как главе государства — участника Нормандской четверки. Его выдвинул Puka Runa:

- Сначала заставьте выполнять Минские соглашения!

Нет, французы отпускают шпильки в адрес не только своего, но и российского лидера. И боятся многомиллионной волны беженцев из Украины, что побегут на Запад, «спасаясь от русских». И предлагают защищать собственный суверенитет, разместив армию вдоль своих границ. В откликах читателей Le Figaro хватает всякого.

Но доминирует тон прагматично-язвительный — давайте разбираться с собственными проблемами, которых выше крыши. И не стоит искать черную кошку в темной комнате, тем более, если ее там нет.

Нет русских войск на Украине, но есть миллионы русских людей, которым нужна защита от тех, кто их людьми уже не считает, похоже. А не все эта болтовня о солидарной поддержки суверенитета незалежной. Не тот случай, когда язык до Киева доведет.

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