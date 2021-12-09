Африканская Аль-Каида* собирается обратиться к юристам за помощью против «ЧВК Вагнера»

Молодые боевики западноафриканской террористической группировки JNIM (отделение Аль-Каиды в Магрибе и Западной Африке - запрещена в России). Фото: YouTube

В сети интернет появилась информация, что боевики западноафриканской террористической группировки JNIM (отделение Аль-Каиды в Магрибе и Западной Африке - запрещена в России) выпустили примечательный манифест, где помимо различных угроз и обещаний коллаборации с другими джихадистскими группировками (в том числе вилаятом ИГ Западная Африка – запрещено в России), затронули и возрастающее влияние РФ в Западной Африке.

Боевики грозятся усилить борьбу против "оккупации крестоносцев" с помощью...лучших исламских юристов, которые будут...в судах (!) доказывать незаконность присутствия российских военных в Мали, Нигере и Буркина-Фасо, а также пытаться привлечь на свою сторону европейские правительства, которые также выступают против присутствия ЧВК "Вагнер" и российских военных специалистов в Западной Африке. Особенно умилителен пассаж "Мы хотим, чтобы права человека соблюдались всеми, кто ступает на нашу землю...". и заявления о "праве на джихад" в своей стране. Интересно, где они нашли такие разрешительные документы?

Позиция цивилизованных государств (во всяком случае официальная и публичная) заключается в непризнании каких-либо национальных или интернациональных джихадов. Хотя это конечно не мешает отдельным «особо демократическим странам» поддерживать и финансировать деятельность джихадистских организаций для достижения своих узкокорыстных целей. За примерами далеко ходить не надо – достаточно вспомнить поддержку США террористических группировок в Сирии, где они финансировали в интересах свержения законного правительства Башара Асада.

Да и связи с ИГ*(*запрещены в РФ) никто не отменял – можно напомнить, что и руководство Талибана* (*запрещены в РФ), и бывший президент проамериканского Афганистана Хамид Карзай, прямо обвиняли Вашингтон в поддержке вилаята Хорасан. Так что с одной стороны, никакого «права на джихад» не существует, но с другой стороны, подобные призывы с обозначением конкретной цели «джихада» рассчитаны на то, что в Вашингтоне, Париже или Брюсселе заинтересуются возможностью поддержки данной террористической группировки в интересах выдавливания российского влияния в регионе.

По всей видимости, писавший сей опус знаком с актуальной повесткой США и Франции в отношении российского влияния в Западной Африке и пытается на нее присесть, выступая как бы от лица местного населения, которое якобы против российского влияния. По счастливому совпадению, тезисы относительно необходимости прогнать русских из Западной Африки совпадают с раздраженными публикациями французских СМИ, где крайне негативно оцениваются происходящие в регионе процессы, когда французская неоколониальная империя отступает из своей привычной сферы влияния, а на ее место приходят Россия, Китай, Турция.

Разумеется, относительно французских войск в Западной Африке, "права человека", "суды" и "союз с европейскими государствами" боевиками не упоминаются, так как речь тут, конечно, не о правах человека, а о сферах влияния в Западной Африке, где данная террористическая группа пытается вклиниться в процессы их трансформации, чтобы попробовать получить какие-то выгоды от поддержки одного из крупных игроков. Разумеется, сами боевики вполне могут верить в декларируемые тезисы о «джихаде», но продают то себя они как геополитический инструмент, что лишний раз показывает «плавающую субъектность» подобных организаций, которые готовы предоставлять себя на аутсорс.

2017 год, президент Франции Эмманюэль Макрон посетил группировку французских войск в Гао, Мали. Фото: EAST NEWS

JNIM* (*запрещенная в России), конечно, не самая крупная группировка в регионе, но подобное заявление показывает, что появление РФ в Мали вызвало беспокойство не только у французов, которые фактически наблюдают за продолжающейся эрозией своей сферы влияния, но и у местных боевиков, которые видят, к чему приводит ситуация, когда российские инструкторы, они же «ЧВК Вагнера», хотя это всячески отрицается, начинают заниматься вопросами безопасности. Обучение местных полицейских, военных и различных спецназов, приводит к усилению системного давления на террористические и повстанческие группировки в объемах, которые никогда не достигались в период, когда вопросы безопасности были отданы на откуп Франции.

Достаточно посмотреть на ЦАР, где влияние местных боевиков за последние 2 года существенно сократилось. При этом РФ не делала чего-то сверхъестественного. Она продает пакет безопасности под ключ и предоставляет результат, который «можно пощупать» без необходимости терпеть у себя иностранный контингент без каких-либо результатов. Сравнение получается не в пользу Парижа. И разумеется, опыт ЦАР изучают в других странах Африки, имеющих проблемы с безопасностью.

Кадр из документального фильма о российских военных инструкторах в ЦАР. Фото: Russia Today / Youtube

Теперь же власти Мали сами зазывают Россию к себе, попутно прося французов на выход, не добились существенных результатов в борьбе с террористическими и сепаратистскими группировками в Северном Мали. И разумеется, присутствие России скажется на уровне борьбы с антиправительственными и террористическими группировками. Есть от чего боевикам забеспокоиться и начать вопить про "право на джихад" и "права человека". Обрадуются ли в Париже и Брюсселе таким нежданным "союзникам" по борьбе с Россией? Не возникнет ли желания на тихую поставлять оружие боевикам, чтобы назло России дестабилизировать Западную Африку?

* Аль-Каида, Исламское Государство, ИГ, ИГИЛ – запрещенная на территории РФ террористическая организация.