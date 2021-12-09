«Мне будет почти 70, а Валере всего лишь 50»: Татьяна Буланова боится свадьбы с молодым возлюбленным

Татьяна Буланова. Фото: Олег ЗОЛОТО

Татьяна Буланова уже два года счастлива с 33-летним бизнесменом Валерием Рудневым. Новый избранник окружил певицу такой заботой и вниманием, что теперь артистка уверена: он – мужчина ее жизни. Татьяна признается, что мечтает, чтобы они состарились вместе. Однако о том, чтобы узаконить отношения с любимым звезда пока не думает. Буланова говорит, что она суеверна, и боится сглазить свое счастье.

- Ловлю себя на мысли, что уже немного боюсь официальных церемоний и не знаю, насколько это нужно в моем возрасте. С другой стороны, я по-прежнему убеждена, что когда люди женятся, они сообщают тем самым о своих намерениях. И о том, что поиски окончены. Кто-то говорит, что штамп - это фигня. Так если фигня - поставь! Конечно, иногда проскальзывают мысли: мне будет почти 70, а Валере всего лишь 50... А потом думаю - ну и что? Я очень его люблю и хочу, чтобы мы вместе старились, - признается 52-летняя Татьяна

Певица уже познакомилась с родителями Валерия, которых он обожает. Поначалу Татьяна опасалась, что они отнесутся к ней с предубеждением, ведь отец и мать Руднева ненамного старше ее самой. Возлюбленный представил ее родителям спустя два месяца после начала их романа. И с первого взгляда певица поняла, что они подружатся.

- В их лице я обрела папу и маму. Валера нас познакомил месяца через два после того, как мы начали встречаться. Очень в тот вечер волновался, потому что любит своих родителей, они у него замечательные. Мама петербурженка, а папа из Краснодарского края, но живет в нашем городе с юности. Мы встретились в ресторане, на юбилее папы, все было мило и учтиво. Валера, увидев реакцию родителей на меня, буквально расцвел, - рассказала Буланова «Каравану историй».

Певица почти два года встречается с 33-летним Валерием Рудневым. Фото: соцсети

Певица отмечает, что разница в возрасте, конечно, сказывается, и по этому поводу она иногда подшучивает над возлюбленным.

- Я периодически его подкалываю: «Ты, Валера, еще маленький! А ты пионером был? Нет! А октябренком уж и подавно». У него на лице желваки начинают ходить, не понимает таких шуточек. Ужасно злится, а я смеюсь. Мне прикольно все, что со мной происходит. Я же не искала молодого партнера, все само случилось. Мне нравятся наши с Валерой отношения, их доверительность и открытость. Он знает пароль на моем телефоне, я — на его. В предыдущих отношениях — с паролями, тайными переписками — я устала от напряжения. Уходит доверие, и на этом все заканчивается», - рассказала певица.

У молодого избранника певицы пока нет своих детей, но он отлично ладит с ее сыновьями. Старший сын Татьяны Александр появился на свет в браке исполнительницы с музыкантом Николаем Тагриновым. Молодому человеку уже 28 лет, он всего на пять лет младше бойфренда матери. Второго сына Никиту Буланова родила от бывшего футболиста Владислава Радимова. Сейчас Никите 14 лет.

По словам певицы, Валерий быстро завоевал доверие ее детей. А Татьяну покорил своей заботливостью и вниманием. Когда старший сын звезды попал в больницу с коронавирусом, Руднев почти каждый день звонил в больницу и узнавал о его самочувствии.