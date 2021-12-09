Ему 40, ей 22: Звезда сериала «Игра престолов» Юрий Колокольников встречается с молодой актрисой

По слухам, Юрий Колокольников встречается с молодой актрисой Александрой Соловьевой. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Юрий Колокольников в свои 40 лет – завидный холостяк. Актер не торопиться связывать себя узами брака: все свое время он посвящает карьере, а в перерывах между съемками посещает дружеские вечеринки. Фотографией, сделанной во время одного такого непринужденного вечера, поделился в Инстаграме друг артиста, директор кинокомпании «Медиаслово» Данила Шарапов. В сторис он опубликовал снимок Колокольникова в обнимку с молодой актрисой Александрой Соловьевой, намекнув на то, что между ними – роман. Нежные объятия пары более чем красноречиво подтверждают этот намек.

Александра на 18 лет младше Юрия, ей 22 года. Но большая разница в возрасте, похоже, ничуть не смущает артистов. Тем более, что Саша не только симпатичная, но и подающая надежды девушка: она уже засветилась в сериале «Везет» вместе с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь.

Друг поделился снимком Колокольникова в обнимку с молодой актрисой Александрой Соловьевой. Фото: Инстаграм.

Юрий Колокольников регулярно делится с поклонниками новостями о будущих проектах как в России, так и в Голливуде, но старается беречь личную жизнь от чужого внимания. Новость о романе с Соловьевой он не подтверждает, но и не опровергает. Напомним, Колокольников жил в гражданском браке с актрисой Ксенией Раппопорт, у них есть 9-летняя дочь София. Влюбленные разошлись спустя три года после ее рождения, но сохранили теплые чувства друг к другу. Колокольников сумел сохранить дружеские отношения и со старшей дочерью Раппопорт Аглаей Тарасовой. Например, актер поддержал дочь своей экс-возлюбленной на премьере фильма «Лед», в котором она сыграла главную роль.

Александра засветилась в сериале «Везет» вместе с Евгением Цыгановым. Фото: кадр видео.

В одном из интервью актер рассказывал, что он принимает участие в воспитании дочери, хотя не совсем представляет, как это надо делать.

- Воззрение у меня такое, что я, в общем, не знаю, как воспитывать детей. Папа ассоциируется с полным балдежом – наверное, в основном это мой метод. Но что поделать – дочки, как с ними не балдеть! Поэтому воспитатель из меня, честно говоря, никакой, - делился актер.

О предполагаемой новой избраннице Колокольникова известно немного. Кинематографическая карьера 22-летней Александры началась только в этом году. Актриса приняла участие в съемках сразу трех картин. Кроме роли Нюси в сериале «Везет» она сыграла в девятом сезоне детективного сериала «Женская версия», в котором ей досталась роль девушки-хиппи Элли. Еще одну роль она сыграла в проекте Никиты Грамматикова «Моя большая тайна».