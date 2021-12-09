Ангела Меркель попросила своего преемника исполнить одно ее желание

Меркель заявила, что раньше не могла лично поздравить Олафа Шольца с избранием на пост канцлера ФРГ Фото: REUTERS

Ангела Меркель, теперь уже экс-канцлер Германии, обратилась к своему преемнику Олафу Шольцу: она поздравила главу СДПГ с вступлением в должность, торжественно передала ему полномочия канцлера и попросила выполнить одно ее желание.

Меркель заявила, что раньше не могла лично поздравить Олафа Шольца с избранием на пост канцлера ФРГ поскольку не является членом бундестага, и теперь «старается наверстать упущенное»:

– Сердечно поздравляю, уважаемый господин канцлер, дорогой Олаф Шольц!, - сказала она и попросила Шольца «взять бундестаг в свои руки и работать вместе с ним на благо страны».

Накануне стало известно, что депутаты бундестага проголосовали за назначение новым канцлером ФРГ 63-летнего главы Социал-демократической партии Германии Олафа Шольца, ранее занимавшего должности вице-канцлера и министра финансов. С 2011 по 2018 год Шольц был бургомистром Гамбурга.

Ангела Доротея Меркель, которая стала первой женщиной на посту канцлера, возглавляла правительство Германии в течение 16 лет – с ноября 2005 года.

Пока эксперты не могут с уверенностью сказать, чем займется экс-канцлер после сложения полномочий, однако то, что 67-летняя Меркель вряд ли удовольствуется ролью домохозяйки – сомнений не вызывает.

Так в середине ноября стало известно, что штат бюро, которое возглавит бывший канцлер после сложения полномочий, увеличен почти вдвое (с 5 до 9 человек), а представитель партии «Левые» Гезине Лецш прямо обвинила Меркель в желании создать «тайную канцелярию», поскольку ее преемник Олаф Шольц (на то время министр финансов ФРГ) «по уши в долгах» перед ней.

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