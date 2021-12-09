В Саудовской Аравии хозяева верблюдов делают им пластику и колют ботокс

В богатой нефтью Саудовской Аравии, реализующей мегапроекты, стараются сохранить бедуинские традиции Фото: EAST NEWS

На популярном в Саудовской Аравии фестивале короля Абдулазиза разгорелся скандал: жюри конкурса красоты верблюдов не допустило к участию множество животных, внешность которых была улучшена с помощью инъекций ботокса и других ухищрений.

На ежегодный конкурс заводчики со всей страны свозят своих питомцев, поскольку победа в соревнованиях - это не только престиж и солидные контракты, но и неплохая материальная поддержка – призовой фонд составляет порядка $66 миллионов.

Во время фестиваля квалифицированное жюри отбирает наиболее красивых верблюдов, учитывая их внешние данные: привлекательность, форму и посадку головы, длину шеи, размер горба, а также множество других факторов.

Немудрено, что из-за таких призовых многие заводчики идут на фальсификации – они делают своим подопечным «уколы красоты», вводят им препараты ботокса и гиалуроновой кислоты, растягивают губы, применяют филлеры (инъекционные кожные наполнители), «накачивают» животных гормонами и пр.

В этом году репрессии со стороны организаторов конкурса достигли апогея – свыше 40 животных, у которых во внешности были выявлены следы косметического вмешательства, дисквалифицировали.

– Мы стремимся пресечь все факты фальсификации и обмана при украшении верблюдов. Все манипуляторы будут строго наказаны, – приводит издание Associated Press заявление жюри конкурса.

В богатой нефтью Саудовской Аравии, реализующей мегапроекты, стараются сохранить бедуинские традиции, в которых верблюды играют огромную роль – именно с этой целью в стране и проводятся подобные конкурсы.