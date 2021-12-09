Мамин крестик и папины клюшки для гольфа: американцы рассказали о самых трогательных подарках, которые они получали на Рождество и Новый год

Телеведущие и режиссеры предложили зрителям поделиться историями о самых трогательных подарках, которые те получали на Рождество и Новый год Фото: Shutterstock

Начав работу над праздничными программами, телеведущие и режиссеры канала Fox News предложили зрителям поделиться историями о самых трогательных подарках, которые те получали на Рождество и Новый год.

«В детстве я мечтал о маленьком органе, но знал, что вряд ли мне его подарят, - вспоминает Патти Гарибей. – В семье было туго с деньгами, отец-инвалид не работал. Но родители все-таки смогли скопить денег и купить мне музыкальный инструмент. Это был чудо-подарок!»

«Моим лучшим подарком стала Библия, которую на Рождество мне подарила мама, - рассказала Корин Саффолк. – На первой странице она написала: «Да благословит тебя Бог на всю твою жизнь. Твоя любящая мать». Мамы давно нет, но я каждый день перечитываю ее слова, которые дают мне силы жить дальше».

Джеймс Гринсборо написал, что лучшим подарком на Рождество для него и его братьев стал набор для игры в баскетбол в детской комнате: «Мы играли часами, не ложились спать, просили приносить еду в нашу комнату, так как не хотели отвлекаться даже на пару минут. Эта игра нас объединяла, и мне очень не хотелось, чтобы она заканчивалась, и все снова бы расходились по своим комнатам».

Историю Барбары Бут невозможно читать без слез. Мама Барбары и трех ее сестер умерла, когда девочки были совсем юными. «Мы потеряли лучшего друга, человека, к которому могли прийти с любой проблемой, - вспоминает Барбара. – Мы с сестрами плакали каждый раз, как только начинали говорить о нашей маме. И в первое без нее Рождество на вопрос отца – что же вам подарить? – каждая из нас, не сговариваясь друг с другом, попросила - золотой крестик, который носила мама. Мы действительно не знали о наших одинаковых желаниях, понятия не имели, что хотели один и тот же подарок. И были растроганы до слез, когда в Рождество папа каждой из нас преподнес коробочку, перевязанную белой лентой. В каждой из них был золотой крестик. Оказывается, что папа пошел к ювелиру и заказал три точные копии маминого крестика. Кто-то из нас получил тот, что носила мама, и папа не сказал – в какой из четырех коробочек он лежал. И правильно сделал. Ведь мама любила нас одинаково. Отца уже давно нет с нами. Но я каждый раз, когда я смотрю на свой крестик, то вспоминаю его, маму и поступок, который он совершил для нас».

Джону Хэмптону подарок тоже достался уже после смерти родителя. «Мой отец обожал играть в гольф, а мне очень нравился набор его клюшек, - рассказывает мужчина. – Я говорил ему в шутку, чтобы он не забыл упомянуть в своем завещании о том, что клюшки нужно отдать именно мне. Отец умер внезапно, под Рождество, он был молодым, никто и предположить не мог, что он уйдет так рано. Никакого завещания он не оставил. И вот когда мы с братом разбирали вещи в папиной комнате, то обнаружили, что в чехле с клюшками лежала записка: «С Рождеством, сынок! Надеюсь, что тебе понравится подарок – набор клюшек, о котором ты так мечтал». В тот момент я расплакался».