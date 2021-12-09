Павел Крашенинников: Власть в «матрешках» в России мы не ослабляем, а, наоборот - укрепляем!

Павел Крашенинников Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Павел Владимирович, много интересных законов принимает Дума. Ну, например, что это за «тюменская матрешка», которую вы отменили?

- Нет, мы ее («тюменскую матрешку» - А.Г.) не отменили, мы, наоборот, ее восстановили. Мы принимаем сегодня закон о публичной власти, у нас там 400 с лишним поправок.

«Матрешкой» называют Тюменскую область, в которую входит три субъекта Федерации: Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные округа и собственно сама Тюменская область.

«Матрешкой» ее называют потому, что там сложно выстроенный регион с особым разделением и сочетанием властных полномочий государственных органов: там есть общий парламент, но и отдельные окружные администрации. По такому же принципу выстроена и Архангельская область, в которой есть Ненецкий автономный округ, там тоже сложная система взаимодействия. Поэтому официально эти области называются сложно выстроенными субъектами Федерации, в которых есть договорные отношения между их частями. Вот этим отношениям и требуется специальное регулирование, что, собственно говоря, сделано этим законом, который сейчас рассматривается.

- Кому-то урежут полномочия?

- Никаких ущемлений ничьих полномочий здесь не будет, все выписано. Во всяком случае, на разных совещаниях, в том числе на комиссии Госсовета, мы подтвердили, что права граждан не нарушаются, права властей – тем более.

- Забайкальский край с Агинским автономным округом тоже функционирует по типу «матрешки»?

- Нет, «матрешки» у нас только две. Архангельская и Тюменская.

Мы рассматриваем сегодня закон во втором чтении. Решили вообще все полномочия, чтобы они не растекались по разным законам, сосредоточить здесь, сделать своего рода такой свод полномочий, чтобы было видно, где что и по гражданам, и по властям, и по финансовым потокам. Потому что полномочия – это и деньги, это и кадры, да и, собственно, граждане должны понимать, что происходит.