В Москве парень сбежал, оставив свою 16-летнюю девушку с насильником

Школьница очень стыдилась произошедшего и никому не рассказала о случившемся Фото: Shutterstock

В полицию поступило сообщение из московского Центра психического здоровья детей и подростков. В конце ноября к ним за помощью обратилась 16-летняя школьница Марина К.* Девочка находилась в депрессивном состоянии и решила попросить помощи у специалистов. В ходе общения с психологом, школьница рассказала о страшном происшествии, случившемся с ней и ее другом в августе этого года.

По словам девочки, в середине августа она пошла гулять по Москве со своим 17-летним другом Сергеем В.* Молодые люди хорошо проводили вместе время и не спешили домой. На улице стояла теплая летняя погода и парочка загулялась до самого утра. Около 8 утра во дворе одного из домов в Басманном районе столицы к ним подошел неизвестный мужчина.

Незнакомец стал обвинять подростков в употреблении наркотиков и стал угрожать вызвать полицию и устроить им проблемы. Марина с Сережей очень испугались и не понимали, как отделаться от агрессивного мужчины. Незнакомец потребовал, чтобы они прошли за ним в подъезд ближайшего дома.

Ребята согласились и проследовали за неизвестным. Поднявшись на 10 этаж дома, Марина заметила, что ее друг Сергей сбежал, оставив ее одну с неизвестным мужчиной. Девочка не успела опомниться и придумать, что делать дальше, как получила удар по лицу. Незнакомец стал избивать школьницу, после чего сорвал с нее одежду и изнасиловал.

«С места преступления насильник сразу скрылся, оставив 16-летнюю Марину К.* в подъезде одну. Девочка нашла в себе силы одеться и добраться домой. Школьница очень стыдилась произошедшего и никому не рассказала о случившемся. Это привело к проблемам с психикой и депрессивному расстройству ребенка. Поняв, что сама она не справляется, Марина обратилась за помощью к психологам», - рассказал KP.RU источник в здравоохранении.

В настоящее время оперативные службы проводят проверку по сообщению об изнасиловании несовершеннолетней и разыскивают неизвестного мужчину, который надругался над школьницей. Информация о происшествии доложена в Следственный отдел по Басманному району Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

* -имена изменены.

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