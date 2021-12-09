Юнна Мориц: «На документы этой пыли с её враньём - огромный спрос... России нужен пылесос!»

Поэтесса Юнна Мориц
Фото: Александр ГАМОВ
- ...Юнна Петровна! Только что обсуждали тридцатилетие Беловежских соглашений. Когда я прочитал это стихотворение, я понял, что оно не только о том…
- Оно не «о том». «О том» я напечатала на своей странице два других стихотворения. А это стихотворение про пыль исторического вранья, которое столбами стоит в России и вокруг России. И эта пыль – русофобщинная. Потому что эти столбы пыли утверждают, что у нас были самые ужасные кошмары, которых не было нигде, а на самом деле все кошмары, которые были у нас, еще раньше были в западных странах, где этих кошмаров сейчас намного больше, чем в России. Особенно по части вранья, агрессии, стукачества, выдумывания преступлений, навязывания своих преступлений другим странам.
И вообще пробирку с фальшивым порошком, в котором как бы было оружие химическое Ирака, не с чем сравнить. Это классика той пыли исторического вранья, которая способна угробить любую страну.
- К сожалению, русофобия имеет долгую, многовековую историю.
- А мое стихотворение о том, что у нас появилось огромное количество в исторической российской науке специалистов, которые утверждают, что все, что у нас произошло, это скопище случайностей: Ленин, Сталин, революция, большевики, победа над Гитлером – это все случайности.
И вся эта пыль как бы случайностей превращается в документальное вранье, за которое можно получить «Нобеля» (Нобелевскую премию – А.Г.) и прочие награды. Тут самое главное слово – «документально». Потому что потом на это ссылаются как на документы. Потом это цитируют как документы. И это становится бесконечно прокручиваемыми лживыми, совершенно искажающими историю нашей страны как бы документальными фактами.
А в действительности ничего случайного нет. И пыль вранья – это не случайность. Есть экспонаты, которые эту пыль поднимают, а все остальные этой пылью дышат. Потому что объявили, что это демократия, что это разница взглядов, вкусов. Что одни правые, другие левые, третьи в горошек, четвертые в полосочку. И в этой пыли погребли историю нашей страны – великую, трагическую, прекрасную и ужасную, как во всех странах. Историю великой страны.
А пылесос против вранья в России сломался и он не работает.
- Ваше стихотворение не только о том, что распилили нашу страну Советский Союз, это предостережение, чтобы не случилось то же самое с Россией?
- Нет, это отражение того, что я вижу в своем поэтском телескопе. У меня на странице ( в интернете) есть несколько стихотворений о том, что творится у нас в телеящиках. У нас в телеящиках льют грязь на нашу страну и выступают круглые сутки, днем и ночью целые дивизии, которые ведут себя как гитлерье, как если бы оно победило нашу страну в Великой Отечественной войне.
- Это та же пыль?
- Это просто чудовищные экспонаты, которые представляют как бы Америку, как бы Польшу, живут у нас, деньги за это получают от нас. То, что они говорят, это абсолютная победа обыкновенного фашизма над нашей страной.
У меня есть стихотворение «Кто кассир». Оно о том, кто в нашей стране за это платит. Кто это заказывает. Так что это все проплачено и поддерживается со всех сторон.
- Ваш призыв: в России нужно срочно отремонтировать пылесос?
- Это не призыв. Я призывами не занимаюсь. Я работаю как телескоп. Я просто показываю, где находится какая планета, какая у нее орбита, как она сейчас вращается, что было раньше, что есть сейчас. Я никого ни к чему не призываю. Потому что призывать – это совершенно бесполезное ремесло.
- Вы просто ставите вопрос?
- Когда в баньке по пьянке в Беловежской пуще собралась тройка вожаков, кстати, трех славянских республик и объявила, что Страна Советов исчезла, по всем статьям Конституции это было преступно и противозаконно. Однако случилась такая чудовищная случайность, которая стала чудовищной действительностью. Ничего случайного нет.
Я работаю только как телескоп. Я говорю: вон там расположено это, а здесь расположено то. Здесь столько лун над планетой, а здесь столько. Здесь такие идут дожди, а здесь вот нет. Я просто, действительно, работаю в космосе. Но в космосе, как бы тебе сказать, просто я воспринимаю ту страну, которая во мне, как планету со своей орбитой. И я делаю все возможное, чтобы та страна, которая во мне, которая планета со своей орбитой, не была никогда сбита с этой орбиты. Потому что планета, потерявшая орбиту, перестает быть планетой.
Сломан пылесос, и все это знают.
Тяжелая работа, но никто другой ее за меня не сделает.
СТИХИ
СТО ЛЕТ СПУСТЯ
Сто лет спустя профессор понял,
Что революции пустяк
Сперва германил и японил
В Женеве лысый холостяк.
Был этот лысый фраер в гневе,
Узнав, что револютый дух,
Который он развёл в Женеве,
Россию клюнул, как петух!
Случилось это моментально,
Случайно грянула напасть,-
И лысый чёрт документально
В России взял случайно власть!
И мы случайно из копилки
Случайно треснувших веков
Случайно вляпались в опилки
Случайных здесь большевиков.
Потом случайно расплодили
Доносы, тюрьмы, лагеря,-
Потом случайно победили
Кошмар случайный гитлерья.
Таких случайностей сугробы -
Теперь документальный стиль,
Который стряпают особы,
Вранья пускающие пыль.
На документы этой пыли
С её враньём - огромный спрос,
Они участвуют в распиле
Страны, где сломан пылесос.