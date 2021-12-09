Юнна Мориц: «На документы этой пыли с её враньём - огромный спрос... России нужен пылесос!»

Поэтесса Юнна Мориц Фото: Александр ГАМОВ

- ...Юнна Петровна! Только что обсуждали тридцатилетие Беловежских соглашений. Когда я прочитал это стихотворение, я понял, что оно не только о том…

- Оно не «о том». «О том» я напечатала на своей странице два других стихотворения. А это стихотворение про пыль исторического вранья, которое столбами стоит в России и вокруг России. И эта пыль – русофобщинная. Потому что эти столбы пыли утверждают, что у нас были самые ужасные кошмары, которых не было нигде, а на самом деле все кошмары, которые были у нас, еще раньше были в западных странах, где этих кошмаров сейчас намного больше, чем в России. Особенно по части вранья, агрессии, стукачества, выдумывания преступлений, навязывания своих преступлений другим странам.

И вообще пробирку с фальшивым порошком, в котором как бы было оружие химическое Ирака, не с чем сравнить. Это классика той пыли исторического вранья, которая способна угробить любую страну.

- К сожалению, русофобия имеет долгую, многовековую историю.

- А мое стихотворение о том, что у нас появилось огромное количество в исторической российской науке специалистов, которые утверждают, что все, что у нас произошло, это скопище случайностей: Ленин, Сталин, революция, большевики, победа над Гитлером – это все случайности.

И вся эта пыль как бы случайностей превращается в документальное вранье, за которое можно получить «Нобеля» (Нобелевскую премию – А.Г.) и прочие награды. Тут самое главное слово – «документально». Потому что потом на это ссылаются как на документы. Потом это цитируют как документы. И это становится бесконечно прокручиваемыми лживыми, совершенно искажающими историю нашей страны как бы документальными фактами.

А в действительности ничего случайного нет. И пыль вранья – это не случайность. Есть экспонаты, которые эту пыль поднимают, а все остальные этой пылью дышат. Потому что объявили, что это демократия, что это разница взглядов, вкусов. Что одни правые, другие левые, третьи в горошек, четвертые в полосочку. И в этой пыли погребли историю нашей страны – великую, трагическую, прекрасную и ужасную, как во всех странах. Историю великой страны.

А пылесос против вранья в России сломался и он не работает.

- Ваше стихотворение не только о том, что распилили нашу страну Советский Союз, это предостережение, чтобы не случилось то же самое с Россией?

- Нет, это отражение того, что я вижу в своем поэтском телескопе. У меня на странице ( в интернете) есть несколько стихотворений о том, что творится у нас в телеящиках. У нас в телеящиках льют грязь на нашу страну и выступают круглые сутки, днем и ночью целые дивизии, которые ведут себя как гитлерье, как если бы оно победило нашу страну в Великой Отечественной войне.

- Это та же пыль?

- Это просто чудовищные экспонаты, которые представляют как бы Америку, как бы Польшу, живут у нас, деньги за это получают от нас. То, что они говорят, это абсолютная победа обыкновенного фашизма над нашей страной.

У меня есть стихотворение «Кто кассир». Оно о том, кто в нашей стране за это платит. Кто это заказывает. Так что это все проплачено и поддерживается со всех сторон.

- Ваш призыв: в России нужно срочно отремонтировать пылесос?

- Это не призыв. Я призывами не занимаюсь. Я работаю как телескоп. Я просто показываю, где находится какая планета, какая у нее орбита, как она сейчас вращается, что было раньше, что есть сейчас. Я никого ни к чему не призываю. Потому что призывать – это совершенно бесполезное ремесло.

- Вы просто ставите вопрос?

- Когда в баньке по пьянке в Беловежской пуще собралась тройка вожаков, кстати, трех славянских республик и объявила, что Страна Советов исчезла, по всем статьям Конституции это было преступно и противозаконно. Однако случилась такая чудовищная случайность, которая стала чудовищной действительностью. Ничего случайного нет.

Я работаю только как телескоп. Я говорю: вон там расположено это, а здесь расположено то. Здесь столько лун над планетой, а здесь столько. Здесь такие идут дожди, а здесь вот нет. Я просто, действительно, работаю в космосе. Но в космосе, как бы тебе сказать, просто я воспринимаю ту страну, которая во мне, как планету со своей орбитой. И я делаю все возможное, чтобы та страна, которая во мне, которая планета со своей орбитой, не была никогда сбита с этой орбиты. Потому что планета, потерявшая орбиту, перестает быть планетой.

Сломан пылесос, и все это знают.

Тяжелая работа, но никто другой ее за меня не сделает.

СТИХИ

СТО ЛЕТ СПУСТЯ

Сто лет спустя профессор понял,

Что революции пустяк

Сперва германил и японил

В Женеве лысый холостяк.

Был этот лысый фраер в гневе,

Узнав, что револютый дух,

Который он развёл в Женеве,

Россию клюнул, как петух!

Случилось это моментально,

Случайно грянула напасть,-

И лысый чёрт документально

В России взял случайно власть!

И мы случайно из копилки

Случайно треснувших веков

Случайно вляпались в опилки

Случайных здесь большевиков.

Потом случайно расплодили

Доносы, тюрьмы, лагеря,-

Потом случайно победили

Кошмар случайный гитлерья.

Таких случайностей сугробы -

Теперь документальный стиль,

Который стряпают особы,

Вранья пускающие пыль.

На документы этой пыли

С её враньём - огромный спрос,

Они участвуют в распиле

Страны, где сломан пылесос.